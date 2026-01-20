TJPW: Resultados «Tokyo Joshi Pro Wrestling 2026» 4 títulos en disputa

«Tokyo Joshi Pro Wrestling 2026» fue el magno evento que Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó en el Korakuen Hall de Tokio.

► «Tokyo Joshi Pro Wrestling 2026»

El Campeonato Iron Man tuvo un día ajetreado, ya que el combate previo a la carrera de las jinetes era un 4-Way con el cinturón en juego. Rika Tatsumi estuvo a punto de someter a Kiryu con el White Dragon Sleeper cuando Aja Kong la noqueó con una lata de acero. Eso dejó a Shino Suzuki como la única que podía intentar detener a Kong. Evitó por poco ser aplastada con un Hip Drop, rodando a Kong y llevándola a la cuenta de dos. Kong la detuvo en seco con un Slap y la cubrió con el Back Drop para ganar el Campeonato Iron Man, aunque más tarde lo perdió.

MIRAI regresó a TJPW con un resultado impactante cuando venció a Arisu Endo para convertirse en la nueva Campeona Internacional Princess. Como parte de Michinoku Pro, MIRAI fue acompañada al ring por ken45° y Manjimaru, pero ninguno intervino en la refriega. Toga, quien ganó una eliminatoria previa, subió al ring y retó a MIRAI.

Tras una recia refriega, Yuki Kamifuku y Wakana Uehara retuvieron por tercera ocasión el Campeonato de Parejas Princess respondiendo al reto que hicieron Yuki Aino y Haru Kazashiro.

A pesar de que Suzume usó toda su fuerza y capacidad técnica para intentar doblebar a Miu Watanabe, esto no fue suficiente para vencerla, por lo que ésta retuvo el cetro por cuarta vez.

Los resultados completos son:

TJPW «TOKYO JOSHI PRO-WRESTLING 2026», 04.01.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,564 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Shion Kanzaki Debut Match: Uta Takami y Chika Nanase vencieron a Ren Konatsu y Shion Kanzaki (9:02) con un Koala Clutch de Takami sobre Kanzaki.
2. Yuna Manase y Toga vencieron a HIMAWARI y Kira Summer (9:27) con un Rock Bottom de Toga sobre Summer.
3. Iron Man Heavy Metal Title, 4 Way Match: Aja Kong venció a Mahiro Kiryu (c), Rika Tatsumi y Shino Suzuki (9:59) con un Backdrop Suplex sobre Suzuki – conquistando el título (1797th Champion).
Iron Man Heavy Metal Title: Mahiro Kiryu venció a Aja Kong (c) (11:58 Uhr) por Pinfall – conquistando el título (1798th Champion).
Iron Man Heavy Metal Title: Hypermi Dramatic Dream venció a Mahiro Kiryu (c) (12:14 Uhr) por Pinfall – conquistando el título (1799th Champion).
4. New Year! TJPW Uma Princess Cup Match: Shoko Nakajima vs. Hyper Misao – finalizó sin decisión (13:52).
Iron Man Heavy Metal Title: Mahiro Kiryu venció a Hypermi Dramatic Dream (c) (12:24 Uhr) por Pinfall – conquistando el título (1800th Champion).
5. Miyu Yamashita y Kaya Toribami vencieron a J-ROD y Mifu Ashida (10:39) con un Sento-Cho Ryu de Toribami sobre Ashida.
6. Yuka Sakazaki , Mizuki y Yuki Arai vencieron a Max The Impaler, Raku y Pom Harajuku (10:30) con un Modified Brainbuster de Arai sobre Harajuku.
7. International Princess Title: MIRAI venció a Arisu Endo (c) (12:51) con un Lariat – conquistando el título.
8. Princess Tag Team Title: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara (c) vencieron a Yuki Aino y Haru Kazashiro (14:07) con un Banana Pillow de Uehara sobre Kazashiro  defendiendo el título.
9. Princess of Princess Title: Miu Watanabe (c) venció a Suzume (22:28) con un Revolution-Style Tear Drop defendiendo el título.

LA LUCHA SIGUE...
