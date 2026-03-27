TJPW: Resultados «Texas Stampede» Houston – Gran cierre de gira

Desde el Houston Post, en Houston, Texas, Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó su cuarto y último evento de la gira «Texas Stampede«.

► «Texas Stampede» Houston

La empresa realizó un gran cierre de gira en un escenario al aire libre que registró entradas agotadas.

Yuki Arai no tenía ni idea de lo que le esperaba cuando Pom Harajuku trajo una máquina de gacha al ring durante su combate. ¡Harajuku reveló que le había robado la llave de su casa y la había escondido en una de las cápsulas de la máquina! Arai tuvo que sacar varias cápsulas para encontrar su llave, de lo contrario no podría volver a Japón. Finalmente la recuperó y le aplicó el Modified Brainbuster a Harajuku para vengarse.

En el turno principal, Miu Watanabe, Rika Tatsumi y Arisu Endo doblegaron a Shoko Nakajima, Mizuki y Uta Takami.

Al finalizar el show, Miu Watanabe le dijo al público que la gira por Texas había sido muy exitosa para TJPW y que sin duda la repetirán. Hasta entonces, TJPW invita a Texas a estar atentos los que suceda en la empresa.

Los resultados completos son:

TJPW «TJPW TEXAS STAMPEDE – HOUSTON», 22.03.2026

Houston Post, Houston, Texas, USA

415 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Yuki Aino y Vert Vixen vencieron a Suzume y Shino Suzuki (10:26) con un Venus DDT de Aino sobre Suzuki.

2. Sakura Hattori venció a Mifu Ashida (7:25) con un Shinden Fudo Ryu Maeshime Ura.

3. Hyper Misao venció a Raku (8:39) con la I Am a Hero.

4. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Miyu Yamashita y Kaylia Capri (12:20) con Banana Pillow de Uehara sobre Capri.

5. Yuki Arai venció a Pom Harajuku (10:04) con un Modified Brainbuster.

6. Miu Watanabe, Rika Tatsumi y Arisu Endo vencieron a Shoko Nakajima, Mizuki y Uta Takami (16:59) con un einem Tear Drop de Watanabe sobre Takami.