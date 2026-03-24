TJPW: Resultados «Texas Stampede» Día 1

Dio inicio la gira estadounidense «Texas Stampede» de Tokyo Joshi Pro Wrestling, desde el Palmer Events Center de Austin, Texas.

► «Texas Stampede» Día 1

La función registró una excelente entrada y marcó el debut en TJPW de The IInspiration y la renacida Sakura Hattori.

Como parte del festival SXSW, TJPW llegó primero a Austin. Miyu Yamashita, tuvo un cálido recibimiento del público texano y además le propinó una patada en la cabeza a Yuki Aino. Mientras tanto, Mizuki logró armarse con otro Pico Pico Hammer para reemplazar el que le habían robado recientemente. Resultó ser un verdadero problema para Yamashita y Arisu Endo. Aino intentó imponerse con bloqueos de hombro a Yamashita, pero la patada en la cabeza la dejó fuera de combate.

Wakana Uehara, enfrentó a The IInspiration en un adelanto de su combate por el Campeonato de Parejas Princess en el Sumo Hall. Uehara y Shoko Nakajima lo dieron todo, pero no pudieron conseguir la victoria. Jessie McKay bloqueó el intento de Sushi Tornado de Uehara y, en su lugar, le aplicó el Pedigree. Nakajima fue entonces eliminada con una Blue Thunder Bomb de Cassie Lee , dejando a Uehara indefensa. The IInspiration la remató con su movimiento final, el Flapjack, al estilo Magic Killer, llamado The IIdolizer.

Miu Watanabe y Yuki Arai tuvieron otro enfrentamiento por parejas. Watanabe tenía a Rika Tatsumi como compañera y la fuerza combinada de Daydream fue demasiado para la pareja Double YUKI, Arai y Yuki Kamifuku. El Hip Attack de Tatsumi liberó a Watanabe del Scorpion Death Lock de Arai, y luego Watanabe tomó impulso al dejar fuera de combate a Kamifuku con un Backbreaking antes de aplicar sus movimientos característicos a Arai para llevarse la victoria.

Los resultados completos son:

TJPW «TJPW TEXAS STAMPEDE – AUSTIN DAY 1», 17.03.2026

Palmer Events Center, Exhibit Hall 1, Austin, Texas, USA

1,951 Espectadores

1. Suzume venció a Uta Takami (6:12) con un Ring a Bell.

2. Sakura Hattori venció a Shino Suzuki (8:54) con la Shinden Fudo Ryu Maeshime Ura.

3. Raku y Pom Harajuku vencieron a Hyper Misao y Mifu Ashida (10:25) con un Dr. Yellow de Raku sobre Ashida.

4. Miyu Yamashita y Arisu Endo vencieron a Mizuki y Yuki Aino (13:53) con la Skull Kick de Yamashita sobre Aino.

5. Jessie McKay y Cassie Lee vencieron a Shoko Nakajima y Wakana Uehara (10:15) con la Idolizer de McKay sobre Uehara.

6. Miu Watanabe y Rika Tatsumi vencieron a Yuki Kamifuku y Yuki Arai (15:08) con un Tear Drop de Watanabe sobre Arai.