TJPW: Resultados «Texas Stampede»- Austin Día 2

En el segundo día de presentaciones de Tokyo Joshi Pro Wrestling en Austin con la gira «Texas Stampede«, volvieron a convocar a una gran multitud.

► «Texas Stampede»- Austin Día 2

Ober Eats se enfrentó al equipo de Raku y Pom Harajuku. El combate no comenzó de forma convencional, ya que Raku y Harajuku empezaron vestidas como la mascota de Buc-ee’s. Aunque finalmente se quitaron los disfraces y todas lucharon con su atuendo habitual durante la mayor parte del combate, los disfraces volvieron a aparecer. Harajuku retó a Kamifuku a una lucha de Buc-ee’s. Ambas se pusieron los disfraces y lucharon. La pelea de Buc-ee’s terminó con Kamifuku aplicando el Famouser a Harajuku y consiguiendo la victoria por conteo de tres para su equipo.

Rika Tatsumi se enteró de que vendían palomitas en el recinto, por lo que no pudo resistirse a comprar un cubo. Por suerte, algunos fans que estaban delante de ella en la cola decidieron darle el suyo y ella aceptó el regalo. Acto seguido, obligó a Yuki Aino a comerse las palomitas mientras luchaban.

Las dos luchadoras más veteranas del roster de TJPW se enfrentaron en el evento semiestelar. Miyu Yamashita y Shoko Nakajima no se enfrentaban individualmente desde hace dos años y medio. Ninguna quería perder y sacaron a relucir sus habilidades para zafarse de los remates de la otra. Yamashita se zafó del Northern Lights Suplex, mientras que Nakajima tuvo la suerte de estar en el borde del ring cuando recibió el Skull Kick. Esto significó que tuvieron que alejarla de las cuerdas, dándole tiempo suficiente para recuperarse y zafarse de la cuenta de tres. Sin embargo, Yamashita sorprendió a Nakajima con un Running Knee Strike a la espalda, dejándola vulnerable al Crash Rabbit Heat

Miu Watanabe y Suzume se unieron en el evento principal poco más de dos meses después de que se enfrentaron por el Campeonato Princess of Princess el 4 de enero en el Korakuen Hall . Sus oponentes, Mizuki y Uta Takami estuvieron a la altura de las circunstancias. Mizuki contrarrestó el Tear Drop con el Whirling Candy luego Takami aturdió a Watanabe con su velocidad para aplicarle el Koala Clutch. Watanabe lcontrarrestó un segundo Koala Clutch con un Power Slam. Watanabe luego usó su fuerza para luchar contra sus oponentes dos contra una hasta que Suzume saltó para darle a Mizuki el Ring A Bell. Watanabe remató a Takami con el Tear Drop para conseguir la victoria.

Los resultados completos son:

TJPW «TJPW TEXAS STAMPEDE – AUSTIN DAY 2», 18.03.2026

Palmer Events Center, Exhibit Hall 1, Austin, Texas, USA

1,561 Espectadores

1. Yuki Arai y Mifu Ashida vencieron a Arisu Endo y Shino Suzuki (9:26) con un Modified Brainbuster de Arai sobre Suzuki.

2. Sakura Hattori venció a Hyper Misao (9:02) por Modified Pinfall.

3. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Raku y Pom Harajuku (8:35) con la Fameasser de Kamifuku sobre Harajuku.

4. Rika Tatsumi venció a Yuki Aino (11:44) con un White Dragon Sleeper.

5. Special Singles Match: Miyu Yamashita venció a Shoko Nakajima (16:12) con un Crash Rabbit Heat.

6. Miu Watanabe y Suzume vencieron a Mizuki y Uta Takami (14:02) con un Tear Drop de Watanabe sobre Takami.