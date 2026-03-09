TJPW: Resultados «Prelude to Grand Princess 2026» Arai doblega a Watanabe

Tokyo Joshi Pro Wrestling estuvo en Shin-Kiba 1st RING para «Prelude to Grand Princess 2026«, a pocas semanas de este magno evento.

► «Prelude to Grand Princess 2026»

Sanshiro Takagi presentó a todos a la nueva Idol que él buscó para luchar en “GRAND PRINCESS ’26”. Ella es Momo Sato del grupo Harajuku Gakuen y hermana menor de Daichi Sato de DDT.

En choque de parejas, Yuki Kamifuku y Wakana Uehara dominaron a Kira Summer y Chika Nanase en menos de diez minutos de acciones.

El Club ToJo Tokusatsu (Haru Kazashiro, Shoko Nakajima y Yuki Aino) fueron emboscadas durante su entrada por Mizuki, Pom Harajuku y Raku y las llevaron al toque de espaldas. Shoko Nakajima las llamó cobardes por ganar de esa manera y exigió una revancha.. Mizuki y el Club volvió a hacer su pose de sentai solo para que Pom Harajuku las atacara de nuevo. El intento del Club de hacer un equipo triple les explotó en la cara y Harajuku se anotó la victoria sorpresa del día al cubrir a Nakajima con el Pom de Justice.

En el encuentro principal, Yuki Arai lanzó una advertencia a Miu Watanabe antes de su combate por el Campeonato Princess of Princess, obligándola a rendirse. Una semana antes, Watanabe sometió a Arai con un rompeespaldas. En esta ocasión las dos luchadoras se volvieron a enfrentar en combate por equipos. Esta vez, Watanabe completó sus filas con Toga y Uta Takami, mientras que Arai formó equipo con HIMAWARI y Shino Suzuki. Watanabe se vio sometida con la emblemática sumisión de Arai, el Scorpion Deathlock. Mientras Watanabe se aferraba a las cuerdas, Arai se echó hacia atrás y la inmovilizó contra la lona. Con la espalda doblada, Watanabe finalmente cedió y se rindió.

Los resultados completos son:

TJPW «PRELUDE TO GRAND PRINCESS 2026», 07.03.2026

Shin-Kiba 1st RING

284 Espectadores

1. Kaya Toribami venció a Shion Kanzaki (7:15) con la Torikago.

2. 3 Way Match: Rika Tatsumi venció a Mahiro Kiryu y Ren Konatsu (7:55) con un Twist of Fate sobre Konatsu.

3. Suzume y Arisu Endo vencieron a Hyper Misao y Mifu Ashida (9:05) con la Ju no Okite de Endo sobre Ashida.

4. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Kira Summer y Chika Nanase (9:40) con un Banana Pillow de Uehara sobre Nanase.

5. Mizuki, Raku y Pom Harajuku vencieron a Shoko Nakajima, Yuki Aino y Haru Kazashiro (0:06) con un Triple Horizontal Cradle.

5a. Mizuki, Raku y Pom Harajuku vencieron a Shoko Nakajima, Yuki Aino y Haru Kazashiro (10:54) con la Pom the Justice de Harajuku sobre Nakajima.

6. Yuki Arai, HIMAWARI y Shino Suzuki vencieron a Miu Watanabe, Toga y Uta Takami (14:07) con un Scorpion Hold de Arai sobre Watanabe.