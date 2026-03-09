TJPW: Resultados «Prelude to Grand Princess 2026» Arai doblega a Watanabe

por

Tokyo Joshi Pro Wrestling estuvo en Shin-Kiba 1st RING para «Prelude to Grand Princess 2026«, a pocas semanas de este magno evento.

► «Prelude to Grand Princess 2026»

Sanshiro Takagi presentó a todos a la nueva Idol que él buscó para luchar en “GRAND PRINCESS ’26”. Ella es Momo Sato del grupo Harajuku Gakuen y hermana menor de Daichi Sato de DDT.

En choque de parejas, Yuki Kamifuku y Wakana Uehara dominaron a Kira Summer y Chika Nanase en menos de diez minutos de acciones.

El Club ToJo Tokusatsu (Haru Kazashiro, Shoko Nakajima y Yuki Aino) fueron emboscadas durante su entrada por Mizuki, Pom Harajuku y Raku y las llevaron al toque de espaldas. Shoko Nakajima las llamó cobardes por ganar de esa manera y exigió una revancha.. Mizuki y el Club volvió a hacer su pose de sentai solo para que Pom Harajuku las atacara de nuevo. El intento del Club de hacer un equipo triple les explotó en la cara y Harajuku se anotó la victoria sorpresa del día al cubrir a Nakajima con el Pom de Justice.

En el encuentro principal, Yuki Arai lanzó una advertencia a Miu Watanabe antes de su combate por el Campeonato Princess of Princess, obligándola a rendirse. Una semana antes, Watanabe sometió a Arai con un rompeespaldas. En esta ocasión las dos luchadoras se volvieron a enfrentar en combate por equipos. Esta vez, Watanabe completó sus filas con Toga y Uta Takami, mientras que Arai formó equipo con HIMAWARI y Shino Suzuki.  Watanabe se vio sometida con la emblemática sumisión de Arai, el Scorpion Deathlock. Mientras Watanabe se aferraba a las cuerdas, Arai se echó hacia atrás y la inmovilizó contra la lona. Con la espalda doblada, Watanabe finalmente cedió y se rindió.

Los resultados completos son:

TJPW «PRELUDE TO GRAND PRINCESS 2026», 07.03.2026
Shin-Kiba 1st RING
284 Espectadores 

1. Kaya Toribami venció a Shion Kanzaki (7:15) con la Torikago.
2. 3 Way Match: Rika Tatsumi venció a Mahiro Kiryu y Ren Konatsu (7:55) con un Twist of Fate sobre Konatsu.
3. Suzume y Arisu Endo vencieron a Hyper Misao y Mifu Ashida (9:05) con la Ju no Okite de Endo sobre Ashida.
4. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Kira Summer y Chika Nanase (9:40) con un Banana Pillow de Uehara sobre Nanase.
5. Mizuki, Raku y Pom Harajuku vencieron a Shoko Nakajima, Yuki Aino y Haru Kazashiro (0:06) con un Triple Horizontal Cradle.
5a. Mizuki, Raku y Pom Harajuku vencieron a Shoko Nakajima, Yuki Aino y Haru Kazashiro (10:54) con la Pom the Justice de Harajuku sobre Nakajima.
6. Yuki Arai, HIMAWARI y Shino Suzuki vencieron a Miu Watanabe, Toga y Uta Takami (14:07) con un Scorpion Hold de Arai sobre Watanabe.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos