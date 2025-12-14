TJPW: Resultados «Ocha Pro☆Korakuen» disputa por el Campeonato Iron Man

Tokyo Joshi Pro Wrestling volvió al Tokyo Korakuen Hall para la función especial «Ocha Pro☆Korakuen«.

► «Ocha Pro☆Korakuen»

Una fusión de Idols tuvo lugar en el último espectáculo de TJPWro en el Korakuen Hall de 2025. Colaboraron con el grupo OCHA NORMA para un evento único que combinaba combates de lucha libre con un concierto de Idols. En los combates, diferentes miembros de OCHA NORMA desempeñaron un papel, ya fuera como locutores, comentaristas o simplemente animando a los luchadores desde el ring.

Hyper Misao , Yuki Kamifuku y Kira Summer unieron fuerzas para convertirse en los Coffee Breakers y prometieron pintar el Korakuen Hall de negro. Misao también escupió café en la cara de Rika Tatsumi como si fuera la Niebla Venenosa. Sin embargo, Misao también sacó una lata de aerosol y accidentalmente cegó a Kamifuku cuando Tatsumi esquivó el ataque. Tatsumi luego roció a todos los Coffee Breakers. Mifu Ashida lanzó a Misao con un Suplex Alemán, Miyu Yamashita golpeó a Kamifuku con una patada y Tatsumi remató a Summer con el Cadera Misile para ganar.

Tatsumi victoriosa el camino estaba despejado para que ella alcanzara su sueño. Durante meses ha estado ganando y defendiendo el título Iron Man Heavymetalweight solo para poder dárselo como regalo a Natsume Nakayama , su miembro favorito de OCHA NORMA

El evento principal tuvo a Miu Watanabe y Suzume cruzarse de nuevo. Watanabe le dio a Suzume y Mizuki un Double Body Slam seguido del Double Giant Swing. Yuki Arai la interrumpió para que no hiciera el Canadian Backbreaker y Suzume la desgastó hasta el punto en que pudo hacer un Ring-A-Bell colgando bajo. Yuki Aino y Toga trabajaron juntas para hacer equipo con Suzume, pero Mizuki entró para darle a Watanabe el Whirling Candy. Suzume luego destacó a Toga para que conectara el Ring-A-Bell y ganara el combate para su equipo.

Los resultados completos son:

TJPW «OCHA PRO☆KORAKUEN», 07.12.2025

Tokyo Korakuen Hall

910 Espectadores – No Vacancy

1. HIMAWARI y Haru Kazashiro vencieron a Arisu Endo y Uta Takami (11:01) con la Jurokuya de Kazashiro sobre Takami.

2. Ryo Mizunami, Raku y Pom Harajuku vencieron a Mahiro Kiryu, Shino Suzuki y Chika Nanase (9:31) con un Spear de Mizunami sobre Nanase.

3. Ochano Mask y Kaya Toribami vencieron a Wakana Uehara y Ren Konatsu (8:32) con La Orchestral de Ochano sobre Konatsu.

4. Ocha Pro Seikigun vs. Coffee Breakers: Miyu Yamashita, Rika Tatsumi y Mifu Ashida vencieron a Hyper Misao, Yuki Kamifuku y Kira Summer (11:45) con un Missile Hip de Tatsumi sobre Summer.

– Iron Man Heavy Metal Title: Mahiro Kiryu venció a Rika Tatsumi (c) (13:17 Uhr) con un Cradle – conquistando el título (1787th Champion).

– Iron Man Heavy Metal Title: Natsume Nakayama venció a Mahiro Kiryu (c) (13:18 Uhr) por Pinfall – conquistando el título (1788th Champion).

5. Mizuki, Suzume y Yuki Arai vencieron a Miu Watanabe, Yuki Aino y Toga (16:37) con un Ring a Bell de Suzume sobre Toga.