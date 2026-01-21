TJPW: Resultados «New Year Party 2026» Yuki Arai es retadora de Miu Watanabe

«New Year Party 2026» fue el evento que tuvo lugar en el Shinjuku FACE a donde llegó la empresa Tokyo Joshi Pro Wrestling.

► «New Year Party 2026»

Yuki Kamifuku, Wakana Uehara, Toga y Mifu Ashida vencieron a Suzume, Arisu Endo, Uta Takami y Ren Konatsu. toga fue el artífice de la victoria.

En la semifinal, Yuki Aino llevó al límite a Miu Watanabe en una lucha de parejas que terminó en empate durante 20 minutos. Mientras J-Rod y Ryo Mizunami se neutralizaban mutuamente con su poderío.

En el turno principal se efectuó un combate de eliminación entre seis luchadoras, que TJPW organizó para determinar a la contendiente número 1 por el Campeonato Princess of Princess en el magno evento «GRAND PRINCESS ’26». De las seis participantes, cuatro son ex monarcas de este título, solo Yuki Arai y Max the Impaler son las únicas que nunca antes han ostentado dicho cetro.

Todas tuvieron que inmovilizar o someter a sus oponentes para eliminarlas del combate. Max The Impaler fue el gran objetivo para todas y se necesitó mucho trabajo para eliminarla. Shoko Nakajima obtuvo el toque de espaldas con el Diving Senton y luego eliminó a Mizuki con un Jackknife Pin gracias a un Hip Attack asistido de Rika Tatsumi . Luego Tatsumi se deshizo de Nakajima usando el Dragon Sleeper y cambiándolo a un Reverse Twist Of Fate para el pinfall. Tatsumi fue la siguiente en irse cuando Miyu Yamashita usó un Avalanche Attitude Adjustment y luego la remató con un Buzzsaw Kick seguido de Crash Rabbit Heat. Eso dejó a Yamashita con Yuki Arai como las dos últimas luchadoras. Arai bloqueó sorprendentemente la Skull Kick y derribó a Yamashita con una Patada. Luego aplicó un Scorpion Death Lock para rendir a Yamashita.

De esta manera Yuki Arai aseguró su lugar para el 29 de marzo en el Sumo Hall. La monarca Miu Watanabe bubió al ring para encararla.

Los resultados completos son:

TJPW «TJPW NEW-YEAR PARTY 2026», 10.01.2026

Shinjuku FACE

361 Espectadores – No Vacancy

1. Haru Kazashiro venció a Shion Kanzaki(5:24) con la Izayoi.

2. 3 Way Match: Raku venció a Kaya Toribami y Chika Nanase (6:11) mcon un Hurricane Turn sobre Nanase.

3. Pom Harajuku, HIMAWARI y Shino Suzuki vencieron a Hyper Misao, Mahiro Kiryu y Kira Summer (7:54) con un Sunflower Tempest de HIMAWARI sobre Summer.

4. Yuki Kamifuku, Wakana Uehara, Toga y Mifu Ashida vencieron a Suzume, Arisu Endo, Uta Takami y Ren Konatsu (10:27) con un Facelock de Toga sobre Konatsu.

5. Miu Watanabe y J-ROD vs. Ryo Mizunami y Yuki Aino – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

6. Princess of Princess Title Contendership Survival 6 Way Elimination Match: Yuki Arai venció a Miyu Yamashita con un Scorpion Hold (24:17). Orden de eliminación: Max The Impaler, Mizuki, Shoko Nakajima, Rika Tatsumi y Miyu Yamashita.