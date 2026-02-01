TJPW: Resultados “Max Heart Tournament” Inicia la competencia

Desde el Yokohama Radiant Hall, Tokyo Joshi Pro Wrestling dio inicio a su torneo de parejas “Max Heart Tournament”.

► “Max Heart Tournament”

El sexto Torneo Anual Max Heart arrancó con fuerza. Mizuki y Uta Takami dieron cuenta de Kira Summer y Chika Nanase, a pesar de que hicieron un buen esfuerzo, pero no pudieron igualar su energía. En cambio, Mizuki pudo derribar a Summer con un Missile Dropkick mientras que Takami derribó a Nanase con un Koala Clutch para rendirla.

Al comienzo de su combate, Pom Harajuku estaba feliz de volver a hacer equipo con Max The Impaler , y Max estaba feliz de volver a lanzar a Pom contra las rivales. Raku y Ren Konatsu no tuvieron muchas posibilidades. Max terminó inmovilizando a Konatsu con un Lariat de Corto Alcance y luego le quitó su oveja de juguete como premio

Mifu Ashida obtuvo la victoria para su equipo al cubrir a Suzuki con un German Suplex después de que Yuki Arai lanzara a HIMAWARI a un lado con un Full Nelson Buster. El Kyoto Tag avanzó y enfrentará a Ober Eats en la Ronda 2.

En el turno estelar, K!SS Kick Slash (Kaya Toribami y Miyu Yamashita) representaron un duro desafío para Kyoraku Kyomei (Hyper Misao y Shoko Nakajima). Hyper Misao cegó a sus oponentes con el Hero Spray. Miyu Yamashita lanzó un contraataque, pero Shoko Nakajima la interrumpió con un gran Diving Senton sobre el borde del ring para mantenerla alejada. Eso dejó a Misao luchando contra Kaya Toribami , y todo salió mal para la heroína cuando Toribami bloqueó La Magistral Cradle e inmovilizó a Misao para la cuenta de tres.

Los resultados completos son:

TJPW «6TH «TWO PRINCESSES» MAX HEART TOURNAMENT», 17.01.2026

Yokohama Radiant Hall

273 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Yuki Aino, Haru Kazashiro y Mahiro Kiryu vencieron a Suzume, Arisu Endo y Shion Kanzaki (11:30) con un Venus DDT de Aino sobre Kanzaki.

2. Yuki Kamifuku, Wakana Uehara y Toga vencieron a Miu Watanabe, Rika Tatsumi y Sara Phoenix (11:04) con la Fameasser de Kamifuku sobre Phoenix

3. 6th «Two Princesses» Max Heart Tournament – Round 1: Mizuki y Uta Takami vencieron a Kira Summer y Chika Nanase (9:42) con un Koala Clutch de Takami sobre Nanase.

4. 6th «Two Princesses» Max Heart Tournament – Round 1: Max The Impaler y Pom Harajuku vencieron a Raku y Ren Konatsu (6:37) con un Short Range Lariat de Impaler sobre Konatsu.

5. 6th «Two Princesses» Max Heart Tournament – Round 1: Yuki Arai y Mifu Ashida vencieron a HIMAWARI y Shino Suzuki (11:06) con un German Suplex Hold de Ashida sobre Suzuki.

6. 6th «Two Princesses» Max Heart Tournament – Round 1: Miyu Yamashita y Kaya Toribami vencieron a Shoko Nakajima e Hyper Misao (14:33) con La Magistral Cutback de Toribami sobre Misao