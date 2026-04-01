TJPW: Resultados «Grand Princess 2026» Yuki Arai, Suzume y The IInspiration se coronan

Tokyo Joshi Pro Wrestling presento «Grand Princess 2026«, su magno evento que tuvo lugar desde el Tokyo Ryogoku Kokugikan y reunió poco más de 3000 aficionados, la mayor asistencia en su historia.

► «Grand Princess 2026»

Para las monarcas ganadoras se entregarían las nuevas versiones de los cinturones, que fueron diseñadas expresamente para este evento.

Mizuki entró en una épica batalla de David contra Goliat armada con el nuevo Burn Pico Pico Core Axe Hammer. Pero no era solo Andreza Giant Panda de quien tenía que preocuparse. Andreza estuvo acompañada de otros personajes como Ossan Tiger y Mr. USA , este último intentando interferir en diferentes momentos del combate. Mizuki sobrevivió al enorme Headbutt y al Spinning Back Fist, luego se zafó del Andreza Press para comenzar a aplicar Double Stomping al panda. Después, agarró su nueva arma, subió a la cuerda superior y, tal como lo hizo dos años antes, lo derribó con un poderoso swing. Mr. USA arruinó el momento sacando al árbitro del ring, pero Mizuki se encargó de él aplicándole el Whirling Candy encima. Andreza encontró fuerzas para levantarse, pero Mizuki lo derribó de nuevo, esta vez con el Diving Foot Stomp directo a la cara. Ese fue el golpe final para que Mizuki cubriera al panda.

Miyu Yamashita y Arisu Endo se esforzaron al máximo para resistir a Spark Rush (Sareee y Takumi Iroha). Desde el principio, la tensión era palpable, con Yamashita y Sareee mirándose fijamente en el ring, con algunos tirones de pelo incluidos. Endo cumplió su promesa de no quedarse fuera del combate, plantando cara tanto a Sareee como a Takumi Iroha . Al final del combate, Sareee logró colocar a Yamashita en posición para un Doble Pisotón, pero Yamashita le respondió con una Patada Calavera. Endo no pudo resistir mucho más tiempo luchando sola contra Iroha. A pesar de una lucha valiente, fue derrotada con el Running Three.

En combate especial de parejas mixtas, las superestrellas de AEW, Konosuke Takeshita y Yuka Sakazaki se alzaron con el triunfo tras una intensa refriega contra Hyper Misao y Super Sasadango Machine.

Iniciaron las luchas de campeonato. Cada vez que MIRAI participó en una lucha por el Campeonato Internacional Princess este año, llevó consigo a alguien de Michinoku Pro para acompañarla en su esquina. En esya ocasión, la acompañó Hayato Jr. Fujita. Suzume la esparaba sobre el ring, y de inmediato MIRAI la golpeó con varios Lariats fuertes, incluyendo uno para contrarrestar un Diving Cross Body desde la tercera cuerda después de un extraño enfrentamiento. El uso del Ring A Bell por parte de Suzume marcó la diferencia, con la versión desde el trampolín que dejó a MIRAI fuera de combate, perdiendo el cinturón. Las dos luchadoras, ex compañeras en BeeStar se abrazaron después del combate.

En el turno semifinal, The IInspiration desafió a Ober Eats por el Campeonato de Parejas Princess. Las retadoras parecían estar en problemas cuando Yuki Kamifuku les aplicó el Double Famouser. Las cosas cambiaron cuando Wakana Uehara intentó hacer el Sushi Tornado, pero Jessie McKay lo contrarrestó con un Blue Thunder Bomb. Cassie Lee dejó fuera de la contienda a Kamifuku con el Twist Of Fate, dejando a Uehara sola. The IInspiration aprovechó la oportunidad y usó The IIdolizer sobre ella para apoderarse del título.

Después de muchas semanas de luchas por parejas de ida y vuelta contra Miu Watanabe, Yuki Arai tuvo la última palabra con una victoria definitiva para convertirse en la nueva Campeona Princess of Princess. Esto sucedió en la batalla estelar donde Watanabe pudo bloquear el Finally pero no esperaba que Arai la rematara con el Premio Novata. Watanabe contraatacó con un Batting Hammer, solo para que Arai respondiera nuevamente con una Big Boot seguida del Full Nelson Buster. Aunque Arai estaba demasiado lastimada para hacer el pin en ese momento, se puso en posición para conectar el Finally y cubrir a Watanabe para la cuenta de tres. Arai recibió el nuevo cinturón de tercera generación y agradeció a Watanabe por la batalla que brindaron.

Los resultados completos son:

TJPW «GRAND PRINCESS 2026», 29.03.2026

Tokyo Ryogoku Kokugikan

3,089 Espectadores

1. Uta Takami venció a Shion Kanzaki (5:43) con un Koala Clutch.

2. Iron Man Heavy Metal Weight Title, Delayed Entry Battle Royal: Sumire Uesaka (#11) venció a Mahiro Kiryu (c) con un Victor-Style Cross Kneelock – Conquistando el título (1817th Champion) (26:55). Orden de eliminación: Minimo Chan (#1), Momo Sato (#4), Raku (#2), Chika Nanase (#5), Sakura Hattori (#8), Kira Summer (#6), Matcha (#9), Mifu Ashida (#3), Rika Tatsumi a.k.a Great Wakabayashi-kun (#7), Antonio Honda< (#2) y Mahiro Kiryu (#10).

3. HIMAWARI y Shino Suzuki vencieron a Toga y Ren Konatsu (10:46) con Sunflower Tempest de HIMAWARI sobre Konatsu.

4. Shoko Nakajima, Yuki Aino y Haru Kazashiro vencieron a Aja Kong, VENY y Pom Harajuku (13:08) con un Diving Senton de Nakajima sobre Harajuku.

5. Mizuki venció a Andreza Giant Panda (8:04) con un Diving Footstomp.

6. Sareee y Takumi Iroha vencieron a Miyu Yamashita y Arisu Endo (18:44) con un Running Three de Iroha sobre Endo.

7. Special Tag Match: Yuka Sakazaki y KONOSUKE TAKESHITA // vencieron a Hyper Misao y Super Sasadango Machine (21:29) con un Magical Magic Girl Splash de Sakazaki sobre Misao.

8. International Princess Title: Suzume venció a MIRAI (c) (15:24) con un Spring Ring a Bell – Conquistando el título.

9. Princess Tag Team Title: Jessie McKay y Cassie Lee vencieron a Yuki Kamifuku y Wakana Uehara (c) (12:14) cuando Lee colocó espaldas planas a Uehara tras la Idolizer – Conquistando el título.

10. Princess of Princess Title: Yuki Arai venció a Miu Watanabe (c) (21:20) con la Finally – Conquistando el título.