TJPW: Resultados «Autumn Victory In Ryogoku»

«Autumn Victory In Ryogoku» fue la función que Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó en el Ryogoku KFC Hall de Tokio.

► «Autumn Victory In Ryogoku»

El evento de hoy fue el primero en contar exclusivamente con réferis femeninas en todos los combates. Fumirin estuvo acompañada por Yoko Chihana , quien habitualmente arbitra para JTO .

Mahiro Kiryu aprendió a no confiar en nadie ya que tanto  Hyper Misao como Raku querían ganar el cinturón. Intentaron emboscar a Kiryu y Rika Tatsumi durante su entrada, pero descubrieron que el equipo había entrado por el otro lado de la sala. Ambas intentaron planchar a Kiryu fuera del ring, pero Tatsumi la protegió estrangulando al otro equipo. Una vez neutralizada la oposición, Tatsumi se giró hacia Kiryu y le aplicó un Sliding Hip Attack para ganar el Campeonato Iron Man.

La final del Torneo de la Nueva Generación requirió de dos luchas. Debido a las reglas de doble eliminación, Chika Nanase necesitaba ganar dos combates consecutivos, mientras que Uta Takami solo necesitaba vencer a Nanase una vez para coronarse campeona. Nanase logró vencer a Takami liberándose de un Koala Clutch y golpeándola con codazos hasta lograr la cuenta de tres. Inmediatamente después, se disputó la revancha y Nanase intentó aplicar la llave de sumisión Inari Torii. Sin embargo, Takami escapó y atrapó a Nanase en el Koala Clutch, obligándola a rendirse. Tras recibir su medalla de campeona, Uta Takami retó a Arisu Endo y eligió como premio contender por el Campeonato Internacional Princess. La lucha se llevará a cabo el 9 de noviembre en el Korakuen Hall .

En choque de parejas, Miu Watanabe y Yuki Aino pasaron sobre Mifu Ashida y Yuki Arai.

Las próximas retadoras a los Campeonatos de Parejas Princess,  HIMAWARI y Shino Suzuki se aliaron Haru Kazashiro para obtener una victoria sobre Ober Eats (Wakana Uehara y Yuki Kamifuku), quienes se reforzaron con Kira Summer.

Los resultados completos son:

TJPW «TJPW AUTUMN VICTORY IN RYOGOKU», 26.10.2025
Tokyo Ryogoku KFC Hall
282 Espectadores

1. Arisu Endo venció a Ren Konatsu (7:53) con un Camel Clutch.
Iron Man Heavy Metal Title: Rika Tatsumi venció a Mahiro Kiryu (c) (13:05 Uhr) con un Sliding Hip – conquistando el título (1779th Champion).
2. Hyper Misao y Raku vencieron a Rika Tatsumi y Mahiro Kiryu (10:51) con un Hurricane Turn de Raku sobre Kiryu.
3. Miyu Yamashita y Kaya Toribami vencieron a Suzume y Pom Harajuku (10:26) con un Attitude Adjustment de Yamashita sobre Harajuku.
4. Mizuki venció a Toga (8:05) con un Diving Footstomp.
5. Next Gen Tournament: Chika Nanase venció a Uta Takami (6:59) con un Elbow.
5a. Next Gen Tournament – Final: Uta Takami venció a Chika Nanase (2:58) con un Koala Clutch.
6. Miu Watanabe y Yuki Aino vencieron a Yuki Arai y Mifu Ashida (12:08) con un Love and Fire Full de Aino sobre Ashida.
7. HIMAWARI, Shino Suzuki y Haru Kazashiro vencieron a Yuki Kamifuku, Wakana Uehara y Kira Summer (13:18) con un Sunflower Tempest de HIMAWARI sobre Summer.

 

