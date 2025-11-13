TJPW: Resultados «All Rise 2025» Miu Watanabe retiene

«All Rise 2025» fue el evento que Tokyo Joshi Pro Wrestling ofreció desde el recinto del Korakuen Hall de la capital nipona.

► «All Rise 2025»

Shoko Nakajima realizó la quinta defensa del Campeonato Mundial Femenino de Peso Pluma MLW . Esta vez su oponente fue Viva Van , quien regresó a TJPW por primera vez desde mayo. La retadora estudió a Nakajima la mayor parte del tiempo, pero cuando intentó el Hellevator, Nakajima escapó y aturdió a Van con un codazo giratorio de Hong Kong. Luego usó el DDT de doble brazo seguido del Diving Senton para ganar.

Uta Takami, ganadora del Next Generation Tournament, desafió a Arisu Endo por el Campeonato International Princess. Takami se centró principalmente en cómo inmovilizar a Endo o sujetarla con la Llave Koala. El uso de Super Kicks y Rodillazos de Endo se vio contrarrestado cuando Takami también intentó agarrarle la pierna. Pero Endo encontró una ventaja con el Breakthrough y aplicó Camel Clutch para hacer que Takami se rindiera.

En backstage, Rika Tatsumi encontró a quien creía que era Mahiro Kiryu junto a las escaleras. Se acercó y la estranguló hasta dejarla inconsciente, solo para descubrir que en realidad era Sekiguchi a quien había estrangulado. Kiryu apareció entonces detrás de Tatsumi, la noqueó con el Campeonato Iron Man y luego la cubrió para volver a ser campeona.

Ober Eats (Wakana Uehara y Yuki Kamifuku) concretaron la segunda defensa del Campeonato de Parejas Princess respondiendo al reto que hicieron HIMAWARI y Shino Suzuki. Al inicio de la lucha las monarcas se vieron disminuidas, pero lograron reponerse y atacaron con fiereza para retener sus cinturones.

En el turno principla, Miu Watanabe derrotó a la estadounidense J-ROD de la empresa Ohio Valley Wrestling para retener el Campeonato Princess of Princess después de castigarla con Teardrop. Watanabe logró su segunda defensa exitosa. Después del evento principal, Suzume apareció para desafiar a Miu Watanabe. Ambas luchadoras lloraron un poco en el ring, pero Miu aceptó el desafío y anunció que defenderá el título en el evento del 4 de enero de 2026 en el Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

TJPW «ALL RISE 2025», 09.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

730 Espectadores

1. Ryo Mizunami, Rika Tatsumi, Chika Nanase y Ren Konatsu vencieron a Hyper Misao, Kakeru Sekiguchi, Mahiro Kiryu y Mifu Ashida (14:46) con un Twist of Fate de Tatsumi sobre Ashida.

2. 4 Way Match – No Touch Rule: Mizuki y Suzume vencieron a Miyu Yamashita y Kaya Toribami, Raku y Pom Harajuku y a Yuki Aino y Haru Kazashiro (11:09) con un Ring a Bell de Suzume sobre Kazashiro.

3. Hiroyo Matsumoto y Yuki Arai vencieron a Yuna Manase y Toga (12:21) con un Rock Drop de Matsumoto sobre Toga.

4. MLW World Women’s Featherweight Title: Shoko Nakajima (c) venció a Viva Van (12:58) con un Diving Senton defendiendo el título.

5. International Princess Title: Arisu Endo (c) venció a Uta Takami (11:15) con un Camel Clutch (2nd defense) defendiendo el título.

– Iron Man Heavy Metal Title: Mahiro Kiryu venció a Rika Tatsumi (c) (13:11 Uhr) con un Belt Attack – conquistando el título (1782nd Champion).

6. Princess Tag Team Title: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara (c) vencieron a HIMAWARI y Shino Suzuki (16:38) con un Sushi Tornado de Uehara sobre Suzuki defendiendo el título.

7. Princess of Princess Title: Miu Watanabe (c) venció a J-ROD (12:55) con un Revolution-Style Tear Drop defendiendo el título.