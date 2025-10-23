TJPW: Resultados «Additional Attack 2025» Miu Watanabe sigue reinando

El Tokyo Korakuen Hall fue sede de «Additional Attack 2025«, evento de Tokyo Joshi Pro Wrestling donde se expusieron cuatro campeonatos.

► «Additional Attack 2025»

Mahiro Kiryu pueda regresar gloriosamente a casa en Gunma como la Campeona de Peso Pesado Iron Man , primero tuvo que defenderlo en una lucha de 5 Esquinas. Se impuso a Pom Harajuku, Suzume y Kaya Toribami inmovilizando a ambas al mismo tiempo. Luego usó la misma táctica para dar de alguna manera a las cuatro oponentes una cadena Russian Leg Sweep al mismo tiempo. El ring se vació hasta donde solo quedaron Kiryu y Harajuku. Harajuku se quitó el tensor y tropezó a Kiryu con él, pero luego tropezó ella misma. Kiryu aprovechó y saltó sobre ella con un pin estilo Disculpa para ganar el partido y escapar con el cinturón. Una vez que estuvo sana y salva, Kiryu supo que ahora podría regresar a casa en Gunma mañana con tranquilidad.

Arisu Endo quería estrechar la mano de Alice Crowley antes de su combate y fue pateada, así que su respuesta fue proclamarse grande frente a su rival más grande. Al principio, eso pareció un error porque Crowley azotó a Endo y la arrinconó con un Power Bomb. Pero a pesar de la paliza que Endo recibió de repetidos Lariats, se agachó bajo uno y aturdió a Crowley con dos Super Kicks antes de levantarla para el Ju no Okite y ganar el combate.

Yuki Kamifuku y Yuna Manase, se reencontraron sobre un ring, ahora como rivales por el Campeonato de Parejas Princess. Mientras elas combatían, sus compañeras de equipo también se emparejaban entre sí. Wakana Uehara y Toga se bloquearon mutuamente para que no usaran sus remates hasta que Uehara aplicó el Banana Pillow. Manase los interrumpió, pero Kamifuku la golpeó inmediatamente con el Diving Famouser. Toga luchó contra Ober Eats sola e incluso pudo darle a Kamifuku el Rock Bottom, pero Uehara la agarró con el Sushi Tornado para defender con éxito el título.

Miu Watanabe enfrentó a Yuki Aino en el turno estelar por el Campeonato Princess of Princess en un duelo de poder contra poder. Aino usó Shoulder Tackles y un Reverse Splash desde el borde del ring hacia afuera. Watanabe empujó a Aino de vuelta contra el poste de la esquina y continuó trabajando esa zona con rompeespaldas. Aino se impuso para usar suplexes laterales, incluyendo uno desde la tercera cuerda, pero volvió a los Shoulder Tackles una vez de más. Watanabe ganó gradualmente esa batalla y usó su nueva variación de Spinning Tear Drop para ganar el combate.

Los resultados completos son:

TJPW «ADDITIONAL ATTACK 2025», 18.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

719 Espectadores

1. Kira Summer y Chika Nanase vencieron a Mifu Ashida y Ren Konatsu (7:09) con un Samoan Drop de Summer sobre Konatsu.

2. Iron Man Heavy Metal Title, 5 Way Match: Mahiro Kiryu (c) venció a Raku, Suzume, Kaya Toribami y Pom Harajuku (7:54) con Apology-Style Pinfall sobre Harajuku

3. LEVEL UP TRIAL 3 Match Series 1st: Miyu Yamashita venció a Shino Suzuki (5:19) con una Skull Kick.

4. LEVEL UP TRIAL 3 Match Series 2nd: Shoko Nakajima venció a Uta Takami (9:38) con un European Clutch.

5. LEVEL UP TRIAL 3 Match Series 3rd: Mizuki venció a Haru Kazashiro (8:47) con un Cutie Special.

6. First One-on-One ~ Quiz Tojonaire: Yuki Arai venció a Hyper Misao (11:26) con un Quit Antwort.

7. International Princess Title: Arisu Endo (c) venció a Alice Crowley (11:49) con un Ju no Okite defendiendo el título.

8. Princess Tag Team Title: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara (c) vencieron a Yuna Manase y Toga (14:51) con un Sushi Tornado de Uehara sobre Toga defendiendo el título.

9. Princess of Princess Title: Miu Watanabe (c) venció a Yuki Aino (17:49) con un Swinging Tear Drop defendiendo el título.