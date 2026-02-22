TJPW rediseñará los cinturones de sus tres campeonatos

La empresa japonesa Tokyo Joshi Pro Wrestling dio a conocer que sus tres cinturones de campeonato serán renovados por completo, incluidos diseños completamente nuevos.

► Los tres títulos de TJPW se renovarán

TJPW anunció en redes sociales que el Campeonato Princess of Princess, el Campeonato de Parejas Princess y el Campeonato Internacional Princess serán rediseñados. En el anuncio, TJPW explicó el significado del cambio, afirmando que la promoción inicia una nueva era:

Estos títulos han acompañado la historia de TJPW. Manteniendo su brillo, ahora adquieren una nueva forma que simboliza «el futuro de TJPW». Desde el gran escenario del Ryogoku Kokugikan, comienza la historia de las princesas de una nueva era.

Los nuevos diseños se presentarán en el magno evento Grand Princess 2026, el 29 de marzo. Los tres campeonatos, están enfocados en la lucha libre femenina y gestionados bajo la marca CyberFight.

Los tres títulos se expondrán en Grand Princess. MIRAI defenderá el Campeonato Internacional Princess contra Suzume. Las Campeonas de Parejas Princess, Ober Eats, se jugarán sus cinturones contra The IInspiration. En el evento principal, Miu Watanabe defenderá el Campeonato Princess of Princess contra Yuki Arai.

El cartel va como sigue:

TJPW «GRAND PRINCESS 2026», 29.03.2026

Tokyo Ryogoku Kokugikan

-. Special Tag Match: Yuka Sakazaki y KONOSUKE TAKESHITA vs. Hyper Misao y Super Sasadango Machine

-. International Princess Title: MIRAI (c) vs. Suzume

-. Princess Tag Team Title: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara (c) vs. Jessie McKay y Cassie Lee

-. Princess Of Princess Title: Miu Watanabe (c) vs. Yuki Arai