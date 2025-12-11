TJPW: Moka Miyamoto anuncia su retiro

La escena de la lucha libre profesional femenina sufre una nueva pérdida ya que la luchadora de Tokyo Joshi Pro Wrestling, Moka Miyamoto anunció su retiro.

► Moka Miyamoto se retira de la lucha libre profesional

La empresa dio a conocer que Moka Miyamoto decidió retirarse de la lucha libre profesional. Ella no había participado en combate alguno desde julio cuando ganó el Campeonato Internacional Princess en «Summer Sun Princess’25«.

Moka Miyamoto estaba programada para participar en la Tokyo Princess Cup, incluso se planeó que comenzara a competir una semana después, pero fue retirada de la acción debido a una enfermedad que requirió tratamiento. Tuvo que dejar vacante el título debido a eso y permaneció fuera del ojo público desde entonces. No se sabía nada sobre su futuro hasta el anuncio que dio TJPW.

Recientemente tuvo conversaciones con la empresa y expresó su deseo de terminar su carrera de lucha libre para tomar un nuevo camino con su vida. Finalmente tomó la decisión de retirarse y deseó hacerlo sin recibir una ceremonia de retiro.

Miyamoto incluyó un mensaje en el informe del sitio web de TJPW sobre su retiro. Dijo que se tomó un tiempo durante su ausencia para reflexionar sobre su futuro y decidió poner punto final a su carrera en la lucha libre. Llegó hasta aquí gracias al cálido apoyo de todos y afirmó que sus días en TJPW serán recuerdos preciados para ella mientras emprende un nuevo camino en su vida.

De esta triste forma concluye una carrera de cinco años. Miyamoto se esforzó tanto para ganar el Campeonato Internacional Princess que necesitó varios intentos por conseguirlo. Nadie en ese momento hubiera imaginado que sería su último combate. Desde entonces, solo se sabía fuera de la compañía que necesitaba tratamiento por una afección médica. Aún no se sabe públicamente qué le sucedió, pero al menos pudo enviar un mensaje a todos antes de su partida. Así, la inevitable noticia fue más llevadera. Muchos luchadoras también tuitearon sobre ella hoy y le desearon suerte..