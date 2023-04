“Live in Los Ángeles” fue el primer evento que Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó en los Estados Unidos.

► “Live in Los Ángeles”

Al igual que en cualquier otro programa de TJPW, The Up Up Girls interpretaron su canción “Upper Kick” al comienzo del programa.

Wasteland War Party (Max the Impaler y Heidi Howitzer) regresó a TJPW pero algo no estaba bien ya que Max The Impaler no pudo encontrar Pom Harajuku en ninguna parte. Shoko Nakajima y Miu Watanabe hicieron todo lo posible y dieron una buena lucha. War Party recuperó el control y cubrió a Nakajima con un Master Blaster.

La cabeza de conejo gigante que Billie Starkz usa para su entrada terminó siendo utilizada contra ella por Rika Tatsumi durante su combate. Tatsumi agarró la cabeza y la empujó hacia Starkz antes de castigarla con un Dragon Screw. Luego siguió con el Twist Of Fate y luego con el Missile Hip para lograr la primera defensa del Campeonato Internacional Princess.

En el resultado más sorpresivo de la velada, se dio el cambio de título del Campeonato de Parejas Princess. 121000000 (Miyu Yamashita y Maki Itoh) cayeron en su primera defensa ante Magical Sugar Rabbits (Yuka Sakazaki y Mizuki), quienes comenzaron su tercer reinado y hasta el momento son la dupla más dominante en la historia de TJPW. Una serie de desaciertos en los ataques conjuntos, hicieron que Yamashita e Itoh fueran quedando en desventaja. Sakazaki se hizo cargo de Yamashuta con un Magical Merry-Go-Round y la sacó del ring para castigarla con un Brainbuster sobre el suelo. Regresó para golpear a Itoh con un Magical Girl Splash, dejando el terreno listo para que Mizuki finiquitara con un Diving Foot Stomp.

Los Conejos Mágicos Azucarados celebraron su victoria y pidieron al resto de sus compañeras para subir al ring y tomarse la foto oficial.

Los resultados completos son:

TOKYO JOSHI PRO “TJPW LIVE IN LOS ANGELES”, 31/03/2023

Globe Theatre, Los Angeles, California, Estados Unidos

Asistencia: 665 Espectadores

1. Hikari Noa y Nao Kakuta vencieron a Suzume y Arisu Endo (11:38) con la 5G de Noa sobre Endo.

2. Janai Kai derrotó a Yuki Kamifuku con una Tornado Kick (4:57).

3. Hyper Misao y Trish Adora vencieron a Yuki Aino y Raku (9:03) con la I Am A Hero de Misao sobre Raku.

4. Max The Impaler y Heidi Howitzer derrotaron a Shoko Nakajima y Miu Watanabe (11:56) cuando Max colocó espaldas planas a Nakajima tras un Master Blaster .

5. International Princess Title: Rika Tatsumi (c) venció a Billie Starkz(8:56) con un Missile Hip defendiendo el título.

6. Princess Tag Team Titles: Yuka Sakazaki y Mizuki derrotaron a Miyu Yamashita y Maki Itoh (c) (15:51) con un Diving Foot Stomp de Mizuki sobre Itoh conquistando el título.