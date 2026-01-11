TJPW: Konosuke Takeshita y Yuka Sakazaki en Grand Princess’26

Las superestrellas de All Elite Wrestling, Konosuke Takeshita y Yuka Sakazaki, confirmaron su presencia para el magno evento de Tokyo Joshi Pro Wrestling, «Grand Princess 2026«.

► Konosuke Takeshita y Yuka Sakazaki lucharán juntos en TJPW

El gran evento «Grand Princess 2026» se efectuará en el Tokyo Ryogoku Kokugikan el 29 de marzo. Otros nombres confirmados para participar en el evento incluyen a Sareee, Léi Yǐng Lee, Aja Kong y Andreza el Panda Gigante. El evento estará estelarizado por Miu Watanabe, defendiendo el Campeonato Princess of Princess.

Los también esposos participarán haciendo equipo, enfrentando a una dupla aún por definir. Se espera que este sea un combate de parejas mixtas. Asi que se mantiene la expectativa por conocer a sus oponentes.

Takeshita y Sakazaki contrajeron nupcias el año pasado. Ambos han luchado junto solo en un par de ocasiones; la primera de ellas fue en 2019, en un evento de DDT donde intervinieron diez luchadores. La segunda ocurrió en la Tokyo Game Show en 2022 para promocionar el videojuego AEW: Fight Forever.. Takeshita participó en eventos copromocionados con TJPW, pero el evento Grand Princess 2026 marcará su primera aparición oficial en la empresa.