TJPW: Inicia torneo «Next Generation 2025»

El Shinagawa Prince Hotel Club eX fue la sede desde donde Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó el evento «Autumn Victory In Shinagawa«.

► «Autumn Victory In Shinagawa»

El torneo Next Generation comenzó con dos combates en la primera ronda. La competición de este año se rige por las reglas de doble eliminación, por lo que perder una vez no elimina inmediatamente a nadie de la contienda. Simplemente hará que el camino a la final sea un reto más difícil. Uta Takami ganó su combate contra Ren Konatsu. En el otro combate, Kira Summer usó un Modified Side Buster llamado Hazard Hangover para vencer a Chika Nanase .

La era de Mahironman fue interrumpida brevemente cuando Miyu Yamashita sometió a Mahiro Kiryu para convertirse en la nueva Campeona Iron Man Heavy Metal. Yamashita no era la única persona que quería ganar el cinturón porque Hyper Misao le dijo antes del combate que tenía un plan para ganarlo ella misma. Su plan era enrollar a Kiryu por detrás durante su entrada al ring, pero falló cuando Kiryu se zafó del pin. Misao intentó negar haberla emboscado y luego le dijo a Kiryu que era su culpa por dejar su defensa abierta. Kiryu le creyó y se disculpó por ello durante su momento de disculpa en el combate. Yamashita luego ganaría el combate y el título solo para que Misao intentara enrollarla después en un intento fallido de convertirse en campeona.

En el turno principal, Yuki Aino superó a Miu Watanabe con una batalla de Shoulder Tackle fuera del ring seguida de un Reverse Senton desde las cuerdas al suelo. Aino luego cubrió a Shino Suzuki con el Venus DDT para ganar el combate para ella y Haru Kazashiro .

Los resultados completos son:

TJPW «TJPW AUTUMN VICTORY IN SHINKIBA», 04.10.2025

Shinagawa Prince Hotel Club eX

307 Espectadores – Super No Vacancy

1. Next Gen Tournament – Roy a 1: Uta Takami venció a Ren Konatsu (7:25) con un Koala Clutch.

2. Next Gen Tournament – Roy a 1: Kira Summer venció a Chika Nanase (7:56) con un Hazard Hangover.

3. Rika Tatsumi venció a Raku (7:51) con un Missile Hip.

4. Iron Man Heavy Metal Title: Miyu Yamashita, Hyper Misao y Kaya Toribami vencieron a Arisu Endo, Suzume y Mahiro Kiryu (c) (12:11) con un Modified Cobra Clutch de Yamashita sobre Kiryu – conquistando el título

– Iron Man Heavy Metal Title: Mahiro Kiryu venció a Miyu Yamashita (c) (12:38 Uhr) con un Horizontal Cradle – conquistando el título (1772nd Champion).

5. Yuna Manase y Toga vencieron a Yuki Arai y Mifu Ashida (10:29) con un Rock Bottom de Toga sobre Ashida.

6. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Mizuki y Pom Harajuku (9:28) con un Fameasser de Kamifuku sobre Harajuku.

7. Yuki Aino y Haru Kazashiro vencieron a Miu Watanabe y Shino Suzuki (17:03) con un Venus DDT de Aino sobre Suzuki.