TJPW: Cartel «Tokyo Joshi Pro’26» Miu Watanabe vs Suzume

La empresa femenina Tokyo Joshi Pro Wrestling reveló el cartel completo para «Tokyo Joshi Pro’26«, función con la que arrancan sus actividades del nuevo año. La función, cuyas localidades están agotadas, se realizará en el Tokyo Korakuen Hall.
► Cartel «Tokyo Joshi Pro’26»
Solo uno de los dos debuts planeados para Ittenyon se llevará a cabo. La aprendiz Shion adoptó el nombre de Shion Kanzaki para su primer combate. Es de Chiba y nació el 11 de febrero de 2001. Mide 156 cm y formó parte del club de kendo de su instituto. Tras graduarse, formó una banda con amigos donde tocaba la guitarra y cantaba. Sin embargo, la banda se disolvió y ella consiguió un trabajo de oficina hasta que decidió dedicarse a la lucha libre profesional, a la que ha sido aficionada desde pequeña.
Mahiro Kiryu pondrá en juego el Campeonato Iron Man mediante a una cuádruple amenaza donde chocará con Aja Kong, Rika Tatsumi y Shino Suzuki.
El segundo título en disputa será el Campeonato International Princess, donde Arisu Endo expondrá por tercera ocasión el cinturón ante MIRAI de Michinoku Pro, quien reaparece en TJPW.
El Campeonato de Parejas Princess estará en disputa cuando las monarcas reinantes Yuki Kamifuku y Wakana Uehara choquen contra Yuki Aino y Haru Kazashiro en la tercera ocasión que las campeonas exponen su cetro.
En el turno principal, Miu Watanabe defenderá por cuarta ocasión en su segundo reinado, el Campeonato Princess of Princess, respondiendo al desafió que hizo Suzume.
El cartel completo queda así:
TOKYO JOSHI PRO “TOKYO JOSHI PRO ’26”, 04/01/2026
Tokyo Korakuen Hall
1. Shion Kanzaki Debut Match: Shion Kanzaki vs. X
2. Yuna Manase, Toga y Chika Nanase vs. HIMAWARI, Shino Suzuki y Kira Summer
3. Iron Man Heavymetalweight Title – 4 Way Match: Mahiro Kiryu (c) vs. Aja Kong vs. Rika Tatsumi vs. Mahiro Kiryu
4. Shoko Nakajima vs. Hyper Misao
5. Miyu Yamashita y Kaya Toribami vs. J-Rod y Mifu Ashida
6. Yuka Sakazaki, Mizuki y Yuki Arai vs. Max The Impaler, Raku y Pom Harajuku
7. International Princess Title: Arisu Endo (c) vs. MIRAI
8. Princess Tag Team Title: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara (c) vs. Yuki Aino y Haru Kazashiro
9. Princess Of Princess Title: Miu Watanabe (c) vs. Suzume