Tokyo Joshi Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para “Live in Los Ángeles”, el evento que presentará la empresa japonesa en Estados Unidos.

► Cartel completo “Live in Los Ángeles”

Luego de los resultados en la magna función “Grand Princess 2023”, se reveló el cartel completo de las luchadoras de la empresa que se presentarán por primera vez en Estados Unidos con un evento propio como parte de las actividades alternas del fin de semana de WrestleMania.

Yuki Kamifuku se enfrentará en una lucha individual contra Janai Kai. A mediados de febrero, la oriunda de Washington tuvo dos apariciones en TJPW en Japón y ahora vuelve a presentarse con la empresa pero en su país.

Wasteland War Party (Heidi Howitzer y Max The Impaler) reaparecen en suelo estadounidense luego de su gira en Japón donde perdieron el Campeonato de Parejas Princess. Ahora buscan quien les pague el desagravio y es lo que mostrarán contra Shoko Nakajima y Miu Watanabe.

Billie Starkz ya había asegurado su desafío por el Campeonato Internacional Princess. Ahora que ya sabe que enfrentará a Rika Tatsumi, Starkz luchará frente a su público. Sin embargo, Tatsumi aseguró que el duelo se dará en un evento de TJPW. Eso significa que Tatsumi todavía tiene la ventaja de luchar en casa para su primera defensa.

En el turno principal, se dará el choque de 121000000 (Miyu Yamashita y Maki Itoh) contra Magical Sugar Rabbits (Yuka Sakazaki y Mizuki) con el Campeonato de Parejas Princess de por medio. Yuka Sakazaki quiere mostrarles a todos cuánto se ha fortalecido MagiRabi al luchar entre sí. Mizuki tiene la menor experiencia en la lucha libre en el extranjero de las cuatro, pero ahora que es la monarca máxima, no le teme a ningún desafío. También está emocionada por la posibilidad de convertirse en la única persona en TJPW en tener dos títulos Princess al mismo tiempo. Por su parte, Miyu Yamashita cree que es el momento adecuado para que 121000000 derrote a MagiRabi en el primer programa de TJPW en Estados Unidos. Maki itoh quiere que sus fans estadounidenses sepan que van a ver su forma TJPW en lugar de la versión habitual que ven de sus apariciones anteriores en el país.

El cartel completo queda así:

TOKYO JOSHI PRO “TJPW LIVE IN LOS ANGELES”, 31/03/2023

Globe Theatre, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

1. Yuki Kamifuku vs. Janai Kai

2. Hikari Noa y Nao Kakuta vs. Suzume y Arisu Endo

3. Hyper Misao y Trish Adora vs. Yuki Aino y Raku

4. Shoko Nakajima y Miu Watanabe vs. Max The Impaler y Heidi Howitzer

5. International Princess Title: Rika Tatsumi (c) vs Billie Starkz

6. Princess Tag Team Titles: Miyu Yamashita y Maki Itoh (c) vs. Yuka Sakazaki y Mizuki