TJPW: Cartel «Grand Princess 2026» | Miu Watanabe vs Yuki Arai

Tokyo Joshi Pro Wrestling reveló el cartel completo para su magno evento «Grand Princess 2026«, que presentará en el Tokyo Ryogoku Kokugikan.

► Cartel «Grand Princess 2026»

Se llevarán a cabo diez combates, cuatro de ellos de campeonatos, así como varios duelos especiales.

Miu Watanabe y Arisu Endo serán las protagonistas de la lucha principal donde Watanabe expondrá por quinta ocasión el Campeonato Princess of Princess.

Ober Eats (Wakana Uehara y Yuki Kamifuku) pondrán en juego el Campeonato de Parejas Princess enfrentando a The Inspiration (Cassie Lee y Jesie McKay) en su debut en Japón de éstas últimas. Para Ober Eats será la cuarta vez que expongan su cetro.

MIRAI de Michinoku Pro vuelve a presentarse en TJPW para exponer por segunda ocasión el Campeonato Inernational Princess ante la versátil Suzume.

Hay que recordar que para las vencedoras de estas luchas de campeonato se entregarán las nuevas versiones de los cinturones que rediseñó la empresa.

En una batalla mixta con tinte cómicos, Yuka Sakazaki y Konosuke Takeshita, esposos y estrellas de AEW, se medirán contra Hyper Misao y el embajador de Relaciones Públicas del evento, Super Sasadango Machine.

En un giro inesperado de los acontecimientos, TNA le comunicó a Tokyo Joshi Pro Wrestling que Lei Ying Lee no podrá participar en su evento en el Sumo Hall y su viaje programado a Japón fue cancelado. Buscando un reemplazo, TJPW hizo una oferta a Marvelous para asegurar el debut de Takumi Iroha en TJPW . Formará equipo con Sareee, lo que significa que Spark Rush llegará a TJPW.

La empresa de lucha libre independiente New Nemuro Pro Wrestling envió un video a TJPW atribuyéndose el robo del martillo Pico Pico de Mizuki, dejando una bandera estadounidense como distracción. El luchador más famoso de New Nemuro, Andreza Giant Panda, fue golpeado en la cabeza por Mizuki con su martillo en 2024, un momento que se viralizó en internet por lo fotogénico que fue. Andreza quedó humillado por lo sucedido y Shin Nemuro sintió que su reputación también se vio empañada. Desde entonces, Andreza había estado esperando una oportunidad para vengarse. Así, el martillo de Mizuki fue robado y Andreza la desafió a una lucha individual en el Sumo Hall .

Los recientes cambios en el Campeonato Iron Man también afectan a esta cartelera. Rika Tatsumi ya no es la campeona, pero sigue participando en la lucha. El acuerdo de esta Battle Royal es que quien ostente el Campeonato Iron Man debe participar, lo que significa que el gerente general de DDT, Hisaya Imabayashi, podría defender el cinturón.

El cartel completo queda así:

TJPW «GRAND PRINCESS 2026», 29.03.2026

Tokyo Ryogoku Kokugikan

1. Uta Takami vs. Shion Kanzaki

2. Iron Man Heavy Metal Weight Title, Delayed Entry Battle Royal: Sumire Uesaka, Rika Tatsumi, Raku, Mahiro Kiryu, Mifu Ashida, Kira Summer, Chika Nanase, Hattori Sakura, Matcha, Momo Sato, Minimo Chan with Mari Yaguchi

3. HIMAWARI y Shino Suzuki vs. Toga y Ren Konatsu

4. Shoko Nakajima, Yuki Aino y Haru Kazashiro vs. Aja Kong, Max The Impaler y Pom Harajuku

5. Mizuki vs. Andreza Giant Panda

6. Miyu Yamashita y Arisu Endo vs. Sareee y Takumi Iroha

7. Special Tag Match: Yuka Sakazaki y KONOSUKE TAKESHITA vs. Hyper Misao y Super Sasadango Machine

8. International Princess Title: MIRAI (c) vs. Suzume

9. Princess Tag Team Title: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara (c) vs. Jessie McKay y Cassie Lee

10. Princess of Princess Title: Miu Watanabe (c) vs. Yuki Arai