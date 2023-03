El Tokyo Ariake Coliseum será el escenario para la magna función “Grand Princess 2023” de Tokyo Joshi Pro Wrestling.

► “Grand Princess 2023”

Yuki Arai tendrá su gran prueba de fuego ante la poderosa Aja Kong. A pesar de la diferencia en pesos, Arai hará su mayor esfuerzo aunque es poco probable que pueda superar a la tremenda veterana.

Uno de los duelos entre compañeras de equipo. Miu Watanabe expondrá su cetro por cuarta ocasión ante Rika Tatsumi, quien la conoce a la perfección.

Wasteland War Party (Max The Impaler y Heidi Howitzer), se medirán ante 121000000 (Miyu Yamashita y Maki Itoh) que quieren ir a la próxima gira estadounidense como campeonas.

En la batalla principal, se dará la confrontación entre los Conejos Mágicos Azucarados, Yuka Sakazaki contra Mizuki. Si hay alguien que puede frenar el buen reinado de Sakazaki es justamente su compañera, no sin antes brindarnos un buen encuentro.

El cartel completo queda así:

TJPW “GRAND PRINCESS 2023”, 18.03.2023

Tokyo Ariake Coliseum

1. Suzume vs. Arisu Endo

2. Mahiro Kiryu, Wakana Uehara, HIMAWARI y Shino vs. Kaya Toribami, Toga, Haru y Momo

3. Hikari Noa, Nao Kakuta y Ram Kaichow vs. Yuki Aino, Raku y Pom Harajuku

4. Ryo Mizunami vs. Moka Miyamoto

5. Shoko Nakajima e Hyper Misao vs. Andre the Giant Panda y Haruna Neko

6. Sakisama y Mei Saint-Michel vs. Yuki Kamifuku y Billie Starkz

7. Special Singles Match: Aja Kong vs. Yuki Arai

8. International Princess Title: Miu Watanabe (c) vs. Rika Tatsumi

9. Princess Tag Team Title: Max The Impaler y Heidi Howitzer (c) vs. Miyu Yamashita y Maki Ito

10. Princess of Princess Title: Yuka Sakazaki (c) vs. Mizuki