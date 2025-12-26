TJPW anuncia «Texas Stampede», su gira más grande en Estados Unidos

Tokyo Joshi Pro Wrestling anunció su regreso en marzo de 2026 a Texas, para presentar la gira más grande la empresa en los Estados Unidos, a la que se ha denominado «Texas Stampede«.

► TJPW realizará su gira más grande en Estados Unidos

La gira «Texas Stampede» se presentará del 17 al 22 de marzo; se llevarán a cabo cuatro espectáculos en Austin, Houston y Dallas. Las fechas, horarios, sedes e información sobre entradas se anunciarán próximamente.

En julio de 2025, TJPW ofreció tres funciones en Texas; dos en Houston y una en Forney, que tuvieron gran éxito ya que sus grandes estrellas estuvieron presentes, respaldadas por talento de AEW y por gladiadoras de la escena independiente estadounidense.

En esta ocasión, TJPW llegará a Austin por primera vez y ofrecerá funciones durante dos días en South by Southwest (#SXSW), uno de los festivales y conferencias más grandes del mundo que celebra la convergencia de la tecnología, el cine, la música, la educación y la cultura.

Las dos fechas restantes se llevarán a cabo en Dallas y Houston. Se espera que nuevamente se integre un gran contingente de las estrellas niponas de TJPW, para conformar atractivos carteles.