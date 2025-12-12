TJPW anuncia la aparición de Sareee

Luego de cinco años de ausencia, la gran estrella femenina japonesa, Sareee, retornará a la empresa Tokyo Joshi Pro Wrestling.

► Sareee reaparecerá en TJPW

Esto fue dado a conocer por la propia compañía, señalando que Sareee será parte de las invitadas especiales para su magno evento «Grand Princess 2026«.

Esta es la primera función importande del año para TJPW, y tendrá lugar en el Ryogoku Kokugikan de Tokio el 29 de marzo.

Sareee es sin duda, la luchadora independiente más destacada de la escena profesional japonesa femenina, por lo que su participación es garantía en la lucha donde intervenga. Sus participaciones en Stardom, Marigold, Marvelous, Sendai Girls, NJPW, etc., han sido muy destacadas. Además, regularmente ofrece funciones bajo su preducción denominadas «Sareee-ISM».

Por el momento, no hay noticias sobre a quién se enfrentará Sareee. Hasta ahora, la única otra competidora anunciada para el evento es Yuka Sakazaki, de AEW, quien también regresa a TJPW.

El último combate que Sareee tuvo en TJPW fue en noviembre de 2020, en el evento «Wrestle Princess 2020» en el Tokyo Dome City Hall donde formó equipo con Maki Itoh aunque desafortunadamente cayeron ante Miyu Yamashita y Aja Kong.