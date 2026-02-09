TJPW anuncia gira a Canadá en abril

La empresa femenina Tokyo Joshi Pro Wrestling dio a conocer que en abril se presentará por primera vez en Canadá con la mini gira «Vancouver Premiere«.

► TJPW llegará a Canadá con dos funciones

Luego de su gira por Texas, TJPW se trasladará a Canadá para dos funciones que ofrecerá en la ciudad de Vancouver. Esto sucederá en el Great Canadian Hastings Rececourse & Casino, para el mes de abril, los días 11 y 12.

La organización de estos eventos correrán a cargo de la anunciadora Sayuri Namba, quien reside en esa localidad y fungirá como productora ejecutiva.

Las luchadoras confirmadas para participar en esta gira son:

Miu Watanabe

Yuki Kamifuku

Wakana Uehara

Miyu Yamashita

Yuki Arai

Suzume

Raku

Pom Harajuku

Kaya Toribami

HIMAWARI

Toga

Shino Suzuki

Uta Takami

Los boletos para ambas funciones ya salieron a la venta.

Como dato adicional, la empresa independiente italiana Squash A Jobber Wrestling (SAJ) con sede en Milán, anunció una colaboración especial con TJPW en su sede del Centro Sport Cesate, en Milán, Italia. Este evento tendrá lugar el 26 de abril, cerrando un ajetreado mes de actividad internacional para TJPW. En los promocionales se puede ver a Miyu Yamashita e Hyper Misao.

