TJPW anuncia gira a Canadá en abril

La empresa femenina Tokyo Joshi Pro Wrestling dio a conocer que en abril se presentará por primera vez en Canadá con la mini gira «Vancouver Premiere«.
► TJPW llegará a Canadá con dos funciones
Luego de su gira por Texas, TJPW se trasladará a Canadá para dos funciones que ofrecerá en la ciudad de Vancouver. Esto sucederá en el Great Canadian Hastings Rececourse & Casino, para el mes de abril, los días 11 y 12.
La organización de estos eventos correrán a cargo de la anunciadora Sayuri Namba, quien reside en esa localidad y fungirá como productora ejecutiva.
Las luchadoras confirmadas para participar en esta gira son:
- Miu Watanabe
- Yuki Kamifuku
- Wakana Uehara
- Miyu Yamashita
- Yuki Arai
- Suzume
- Raku
- Pom Harajuku
- Kaya Toribami
- HIMAWARI
- Toga
- Shino Suzuki
- Uta Takami
Los boletos para ambas funciones ya salieron a la venta.
Como dato adicional, la empresa independiente italiana Squash A Jobber Wrestling (SAJ) con sede en Milán, anunció una colaboración especial con TJPW en su sede del Centro Sport Cesate, en Milán, Italia. Este evento tendrá lugar el 26 de abril, cerrando un ajetreado mes de actividad internacional para TJPW. En los promocionales se puede ver a Miyu Yamashita e Hyper Misao.
