TJ Perkins será parte de próximo evento de AAA en FOX One

TJ Perkins será uno de los protagonistas del programa de Lucha Libre AAA Worldwide que se transmitirá este sábado 31 de enero por FOX ONE. El experimentado luchador estadounidense competirá en un combate Fatal 4-Way para definir al contendiente número uno al Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA, título que actualmente ostenta Laredo Kid.

AAA confirmó que Perkins enfrentará a Mini Vikingo, Elio LeFleur y Chris Carter en una lucha de cuatro esquinas de alto ritmo. El encuentro fue grabado el pasado 17 de enero de 2026 durante las grabaciones posteriores del programa de AAA en FOX y verá la luz este fin de semana.

Para TJP, este combate representa una oportunidad dentro del panorama actual del peso crucero, división que históricamente ha sido su terreno natural. Aunque no se trata de un regreso a tiempo completo como talento activo de WWE, su aparición bajo el estandarte de AAA se da en el contexto de la relación de trabajo existente entre la empresa mexicana y WWE.

► La trayectoria de TJ Perkins y su peso internacional

Theodore James Perkins es un veterano con más de dos décadas de experiencia, reconocido por su estilo técnico y aéreo. A lo largo de su carrera ha competido en empresas como NJPW, Impact Wrestling, CMLL y los circuitos independientes. En WWE alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al ganar el Cruiserweight Classic en 2016, coronándose como el primer Campeón Crucero de la era moderna tras vencer a Gran Metalik.

Tras su salida de WWE en 2019, Perkins se mantuvo activo en Japón y México, incluyendo etapas destacadas en NJPW Strong como parte de United Empire y en el CMLL. En 2025 trabajó como freelancer y recientemente regresó al entorno WWE como coach invitado en el Performance Center, aportando experiencia a las nuevas generaciones.

► Luchas anunciadas para AAA en FOX México (31 de enero)

Clasificatorio Rey de Reyes: Jack Cartwheel vs. Aerostar vs. Apollo Crews vs. La Parka

Lola Vice vs. La Hiedra (árbitro invitado especial: Mr. Iguana)

Contendiente #1 al Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA: TJ Perkins vs. Mini Vikingo vs. Elio LeFleur vs. Chris Carter