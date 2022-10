TJ Dillashaw predice Yan vs O’Malley de UFC 280

El ex campeón del peso gallo de la UFC, TJ Dillashaw, prestará mucha atención a sus próximos rivales potenciales, Petr Yan y Sean O’Malley.

Durante una reciente entrevista con MMA Fighting, Dillashaw hizo su elección para Yan contra O’Malley.

«Definitivamente estoy eligiendo a Yan para ganar la pelea, pero O’Malley es bueno, hombre», dijo Dillashaw. «Tiene buena sincronización. Sus atributos físicos, el tiempo que lleva en la división, su sincronización y su creatividad podrían dar algunos problemas a Yan. No estoy contando con el tipo, pero lo que he visto de Yan… lo más probable es que Yan lo haga y le corte las piernas, sea agresivo y descubra su timing.»

O’Malley dará el salto a la competición después de no haber disputado el combate contra Pedro Munhoz en el UFC 276. Entrará en la noche de la pelea como un gran desventaja en las apuestas contra el ex campeón Yan. Aunque Dillashaw eligió a Yan para frenar el ascenso de O’Malley, cree que apostar por la victoria de O’Malley puede no ser una mala idea dado su conjunto de habilidades y su físico.