TJ Dillashaw: «Kevin Holland nunca será campeón de la UFC»

TJ Dillashaw garantiza que Kevin Holland nunca tocará el oro de UFC. Dillashaw criticó la falta de urgencia que mostró Holland (26-13 MMA, 13-10 UFC) en su derrota por sumisión en la primera ronda ante Reinier de Ridder en UFC 311 el sábado pasado.

Holland, quien fue coronado Peleador del Año 2020 por MMA Junkie después de tener un récord de 5-0, ahora ha perdido cuatro de sus últimas cinco peleas.

“Comenté en una de las publicaciones que ustedes publicaron sobre que a él no le importa ser campeón: ‘Hay demasiada política en eso’. Está bien, amigo. Eso es solo una excusa, porque nunca serás campeón. Es un peleador muy entretenido. Habla mucho. Pero nunca será campeón. Te lo prometo. Es la verdad. Tiene algunos agujeros en su juego, y lo vemos aquí”.

Dillashaw también está en desacuerdo con la actitud de Holland. No cree que a “Trailblazer” le importe lo suficiente como para convertirse en campeón de la UFC.

“¿Vas a ser campeón si no te importa? No. Tienes que obsesionarte con eso todos los días de tu vida. Tienes que ser obsesivo con el entrenamiento, con ser el mejor y no perder ni una práctica.

“Está hablando de traer compañeros de entrenamiento y volver a casa a fumar marihuana. Simplemente sentarse aquí y escucharlo hablar y luego ver sus habilidades en la televisión, no tiene la mentalidad para eso. Es feliz simplemente estando en la televisión”.