TJ Dillashaw: «Ilia Topuria es el mejor peleador de UFC»

TJ Dillashaw tiene una opinión audaz sobre el campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria. El invicto Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) viene de nocauts consecutivos sobre los grandes de peso pluma Alexander Volkanovski en UFC 298 y Max Holloway en UFC 308 en peleas por el título.

Dillashaw no solo ve a Topuria como el mejor boxeador de la UFC.

«Creo que Topuria es el mejor peleador de la UFC en este momento».

¿Libra por libra sobre Jon Jones ?

“No me refiero a su currículum, no. Pero sí a sus habilidades”.

Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) ocupa actualmente el puesto número 2 en el ranking libra por libra de UFC, mientras que Topuria se encuentra en el número 4. A Dillashaw, ex dos veces campeón de peso gallo de UFC, se le preguntó cómo se habría acercado a Topuria si los dos hubieran llegado a pelear. Admite que lo habría pasado mal.

«Sería una pelea difícil, amigo. Es un petardo. Tendría que usar lo que esperaba que Holloway hiciera: usar más ángulos, ¿no? Nunca me pararía frente a él. Es rápido, su boxeo es nítido. Intentaría salir de sus hombros para intentar cambiar mis posturas.

“Pelea con él de manera ortodoxa y zurda. Definitivamente usaría mis patadas mucho más. Sí, puede bloquear patadas, pero eso lo mantiene a una mayor distancia, ¿no?, para preparar mis patadas. Sí, definitivamente intentaría luchar con él. Diría que sus golpes son más peligrosos que sus agarres, pero sus agarres también son geniales”.

Topuria ha insinuado recientemente un posible ascenso al peso ligero, donde hizo una aparición en UFC Fight Night 204 en marzo de 2022, anotando un atronador nocaut sobre Jai Herbert .