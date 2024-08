TJ Dillashaw critica a Anthony Smith: “No tiene ese perro dentro de él…”

TJ Dillashaw recientemente intensificó sus críticas a Anthony Smith, respaldando todas sus críticas anteriores al ex retador al título de peso semicompleto de UFC.

Smith podría haberse enfrentado a una dura realidad con respecto a sus esperanzas de una segunda carrera hacia el título después de sufrir una desafiante derrota por decisión unánime ante su reemplazo con poca antelación, Roman Dolidze, en UFC 303 en junio.

Curiosamente, el ex campeón de peso gallo de la UFC criticó duramente la actuación de «Lionheart» durante su aparición en el JAXXON PODCAST con los ex campeones de la UFC Rampage Jackson y Luke Rockhold el mes pasado. Dillashaw se burló del apodo de Smith y afirmó sin rodeos que el tejano de 36 años nunca se convertirá en campeón porque le falta la resistencia para perseverar.

Smith respondió rápidamente a los comentarios mordaces de Dillashaw durante un episodio del podcast BELIEVE YOU ME . «Lionheart» no se contuvo y lanzó un ataque mordaz al californiano de 38 años que dio positivo en una prueba antidopaje para mejorar el rendimiento en 2019, lo que resultó en una suspensión de dos años de la UFC.

Sin embargo, el intercambio de críticas no terminó allí. Dillashaw ha regresado con una nueva andanada de críticas, etiquetando una vez más a Smith como un desertor…

Durante su reciente aparición en JAXXON PODCAST , Dillashaw buscó defender sus comentarios anteriores sobre Smith, argumentando que carece de los atributos de un verdadero contendiente al campeonato, una realidad que el propio Smith ha reconocido.

“Pensé que iba a ser campeón. Dije que no, y luego me dije: ¿por qué no? Es como si se diera por vencido. No tiene esa capacidad de pelear, no tiene ese espíritu de perro en él personalmente, y creo que él mismo lo admitió sin siquiera escuchar nuestro podcast todavía. Hizo un video después de eso, como si decidiera que iba a seguir peleando”.

El veterano de peso gallo señaló además que si bien Smith critica con frecuencia a otros peleadores, no maneja con la misma gracia las críticas dirigidas a sí mismo.

“Quiero decir, amigo, el tipo tiene que sentarse allí y decir, ¿por qué llevas tus sentimientos a flor de piel? Quiero decir, él se sienta allí y habla mierda sobre la gente en la transmisión todo el tiempo. No soy ajeno a eso; dijo alguna mierda sobre mí. Es como, da igual, amigo. Así es como me siento, y si no te gusta, si la verdad duele, mala suerte”.