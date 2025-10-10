Resist Pro Wrestling tiene en Over The Top Wrestling (OTT) una valiosa aliada, propiciando que la promotora se convierta en la principal referencia de la escena española hoy día. Y al mismo tiempo, que algunos de sus habituales talentos compitan en la casa irlandesa. Caso reciente de Guillermo el pasado día 4, cuando salió derrotado, junto con Calum Black, ante Renzo Rose y Matthew Bullett Smyth en un evento desde Carlow (Leinster, Irlanda).
Pero la implicación que nos ocupa no tiene precedentes dentro de tal dinámica. Mañana sábado 11 de octubre, como principal combate de un nuevo show de la serie de eventos Invasion, desde Drogheda (County Louth, Irlanda), TJ Charles, actual Campeón Absoluto de RIOT, buscará el Campeonato Mundial OTT que ostenta Big Damo.
Charles y Damo nunca se han enfrentado antes, y para el «Volatile» supondrá su primera oportunidad por la máxima presea de OTT. No obstante, Charles ha batallado dos veces por un oro de esta empresa, el Campeonato No Limits, fracasando en ambas ocasiones.
► Cartel de OTT Invasion: Co Louth
La función que nos ocupa tendrá lugar en el Barbican Centre de Drogheda (County Louth, Irlanda), y entre otras concreciones, Carlito tiene programado combate.
- CAMPEONATO MUNDIAL OTT: Big Damo (c) vs. TJ Charles
- CAMPEONATO FEMENIL OTT: Raven Creed (c) vs. Lucia Lee
- CAMPEONATO NO LIMITS OTT: Jay (c) vs. Calum Black
- CAMPEONATO DE PAREJAS OTT: Hype Dawgs (Kuro y Mecca) (c) vs. Goldenboy Santos y Damien Corvin
- Carlito vs. Nathan Murphy
- Renzo Rose y Matthew Bullett Smyth vs. BDE (Big Bad Dirty Nick y Bittersweet Josh)
