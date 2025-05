Titus O’Neil buscará el amor en Kings Court

El embajador y ex Superestrella de la WWE Titus O’Neil quiere encontrar el amor. Se desconocen detalles concretos de su vida romántica pero sí se sabe que en algún momento estuvo casado (y que tiene tres hijos).

Embed from Getty Images

Como anuncian desde Bravo, el luchador retirado participará en el reality show de citas Kings Court junto al exNBA Carlos Boozer y al modelo Tyson Beckford.

El amor está en el aire para los solteros que están listos para buscar pareja en la nueva serie de citas de Bravo, Kings Court. La serie sigue a un grupo de rostros famosos que buscan encontrar a «la indicada»: Tyson Beckford, Carlos Boozer y Thaddeus “Titus O’Neil” Bullard aparecerán en la primera temporada de Kings Court en su misión por encontrar a su «reina entre 21 mujeres solteras, inteligentes, exitosas y hermosas, dispuestas a arriesgarlo todo por el amor verdadero».

No te pierdas el estreno de Kings Court el domingo 13 de julio a las 9/8c por Bravo, y en streaming al día siguiente en Peacock.

En cuanto a la vida amorosa de los solteros, según el anuncio del programa, «encontrar el amor no es fácil, y si eres una celebridad con fama y fortuna, las cosas se complican aún más.»

Ah, ¿mencionamos que Kings Court también está conducido por algunos rostros muy conocidos? Por suerte para ti, tenemos todos los detalles del programa, que se estrena este julio en Bravo.

Finding love as a king… isn’t always easy. Join Tyson, Carlos, & Thaddeus on the series premiere of #KingsCourt, arriving July 13th! 👑 pic.twitter.com/jhsgeIMurB

— Bravo (@BravoTV) May 5, 2025