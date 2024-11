Titus O’Neil aplaude a Triple H como jefe de WWE

Salvo raras excepciones, Triple H no ha recibido más que aplausos por su buen hacer desde que es el Director de Contenido de la WWE. Siempre en términos de los shows, las historias, los combates… Pero en esta ocasión Titus O’Neil destaca su apoyo a las causas benéficas, en lo cual el ex luchador está constantemente involucrado como embajador de la compañía.

✨ 100 wishes granted! ✨@reymysterio just celebrated granting his 100th wish through our partnership with @WWE! Together, we’ve brought joy, strength, and hope to countless kids with critical illnesses. 💙 pic.twitter.com/igMctsaNnc — Make-A-Wish America (@MakeAWish) November 27, 2024

► Titus O’Neil aplaude a Triple H

«Creo que Triple H definitivamente ha sido un gran administrador de los recursos que la plataforma de WWE proporciona, incluso con la fusión. Una de las cosas que disfruto de lo que hace Triple H es que ha permitido que el talento se involucre más en sus iniciativas filantrópicas, cosas por las que son más apasionados y sobre las que pueden ser más abiertos y francos. Toma como ejemplo a Sami Zayn, quien, hace varios años, estaba preocupado por si recibiría represalias por iniciar su propia organización sin fines de lucro para ayudar a los de Siria. Le dije: ‘Si recibes represalias por iniciar algo que ayudaría a seres humanos, eso sería una señal para mí de que estoy trabajando para la compañía equivocada.’

«La capacidad de ver no solo el potencial de la compañía como un todo al utilizar su plataforma, sino también el de cada talento, cada productor, cada miembro del equipo tras bambalinas, todos los involucrados con esta plataforma, para cambiar vidas para siempre. Si no aprovechamos la oportunidad de hacerlo, entonces simplemente estamos mal gestionando lo que Dios nos ha dado. Me alegra decir que hoy hemos hecho un trabajo increíble no solo al conseguir nuevas asociaciones con varias organizaciones, sino también al ayudar a que esas organizaciones dupliquen, en la mayoría de los casos, su impacto, no solo a través de nuestras contribuciones financieras, sino también a través de nuestro portal de talento.

Today at @bgcneo (Desich Unit), @WWE unveiled its third SuperSpace, renovating a former garden space into a playground. Thanks to the WWE superstars who came out to support & have fun with the kids! pic.twitter.com/dxRMqero2D — Boys & Girls Clubs of America (@BGCA_Clubs) August 3, 2024

«Diferentes talentos han trabajado junto a organizaciones como Boys & Girls Club, nuestros socios de larga data en Make-A-Wish, Special Olympics, nuestras alianzas con las tropas militares, todas estas han continuado, y estoy seguro de que seguirán porque son cercanas y queridas no solo para Triple H y el liderazgo allí, sino también para los de TKO Group, que también incluye a UFC. Hay muchos luchadores y artistas que comparten ese mismo deseo de generar un impacto con esta plataforma global que tienen».