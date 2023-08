«Audiciones de Chelsea’s Got Talent. LA Campeona en Parejas WWE te invita a ti a la audición. Envía tu nombre completo, video de entrada e incluya cualquier talento oculto que pueda usar para mi ventaja, como su compañero de equipo». Chelsea Green lanzó recientemente en Twitter una oferta para buscar nueva compañera de equipo con la intención de continuar siendo una de las dos Campeonas de Parejas WWE después de la lesión de Sonya Deville. Sin embargo, WWE tendría otro plan.

► El Campeonato Femenil de Parejas WWE

En el boletín de esta semana del Wrestling Observer, nuestro amigo Dave Meltzer adelanta que WWE podría tener planes de organizar un torneo por el título. Esto es todo lo que sabemos por ahora, pero sería una solución, una solución divertida y además habitual para resolver un problema como el actual.

Por otro lado, Chelsea Green piensa luchar por seguir reinando, como avisa en WWE After The Bell:

«¿Realmente crees que Adam Pearce está tomando el toro por los cuernos? Es Adam Pearce. No, he contactado a mis abogados y a la dirección, les he dejado saber que [los cinturones] no van a ninguna parte. Si van a ir a algún lado, tendrán que pelear muy duro, porque en este momento, van a todas partes conmigo. Nadie va a tocarlos. ¿Sabes cuánto he trabajado para conseguirlos? Ocho años. Ocho años, he sido despedida y recontratada por esta empresa. No irán a ninguna parte.

«Estaban malditos. En pasado. Ahora soy la mujer que cambiará la trayectoria de estos campeonatos en pareja. Ya no estarán malditos. He comprado algunos elementos para purificarlos. Lo verán en TikTok. Vamos a hacer un nuevo pacto por estos chicos malos. Soy la mujer perfecta para hacerlo».

Quizá esta noche, en el nuevo programa de SmackDown, conozcamos más información sobre el Campeonato Femenil de Parejas.