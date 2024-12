Tito Santana: «En WWE me dijeron: ‘Ya no somos Vince McMahon'»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Tito Santana habla de su nuevo contrato de leyendas y de sus sentimientos hacia Vince McMahon (y las acusaciones) durante su reciente visita al podcast VOC Nation’s Wrestling with History después de su comentado regreso a la compañía con motivo de la celebración del evento premium Saturday Night’s Main Event.

► Contrato de leyendas

«Querían que fuéramos parte de la reactivación de Saturday Night’s Main Event. Koko (B. Ware) y yo acabamos de firmar recientemente un contrato (de leyendas) con la WWE, y por lo que entiendo, quieren empezar a usar a las leyendas (más seguido). Aprecio esto porque, ya sabes, nos están dando crédito por ser los pioneros (y por ayudar a llevar) el negocio a donde está ahora… Inicialmente dije: ‘Ustedes me han tratado como una mierda todos estos años y no han hecho nada con Tito Santana durante años, y estoy bien. No lo necesito. No los necesito a ustedes’.

La persona con la que hablé dijo: ‘Mira, ya no somos Vince. Somos una organización diferente. Valoramos a las leyendas. Respetamos a las leyendas y queremos hacer algo con ustedes’. Finalmente, me ofrecieron un contrato (de Leyendas) y lo firmé hace tres semanas. Todo ha estado pasando muy rápido.

No esperen que vuelva a estar de gira con ellos. No voy a hacer eso. Pero sería bueno si comenzaran a sacar algo de mercancía de Tito Santana. Muchos fanáticos siempre me lo preguntan, quieren cosas nuevas. ¡Yo también! Supuestamente van a hacer figuras (de acción) y ponerme en los (videojuegos de la WWE). Lo creeré cuando lo vea… La figura más memorable para mí fue la de LJN con los pantalones morados. La primera. Supuestamente esa es bastante cara si puedes encontrarla en la caja, especialmente con una firma. He escuchado que está alcanzando más de 2,000 dólares en eBay.»

► Vince McMahon

«No fueron muy amables (con nosotros). Estoy bien, gracias a Dios. Tuve otra carrera, y no malgasté mi dinero. Pero muchos de mis amigos, sabes, fueron dejados atrás… Le di mi aviso a Vince, no mucha gente le da su aviso a Vince, le di mi aviso en ’93. Me trajeron de vuelta (en 1997) para hacer comentarios durante un año, trataron de hacer que fuera agente, pero yo ya estaba listo. Ya estaba cansado de viajar… Intentaron que volviera en varias ocasiones, y seguí diciendo no, no. Recientemente, me llamó un caballero de la WWE y querían que fuera a Filadelfia para WrestleMania y le dije que no. Luego querían que fuera a SummerSlam y les dije que no… No tengo malos sentimientos. ¿Debería Vince haber hecho mucho más con Tito Santana? Siento que sí. Pero también podría haberlo hecho mucho peor sin Vince McMahon. Aprecio todo lo que hizo. Estuve allí más tiempo que cualquiera. Llegué antes que Hulk en 1983, y estuve allí cuando se fue… Él y yo fuimos los únicos que estuvimos en WrestleMania uno a nueve…

Creo que deberíamos haber ganado más de lo que ganamos, especialmente por nuestra mercancía. Esta nueva compañía nos está pagando más que lo que la WWF nos pagaba. Podrían haber cuidado mejor a los chicos, pero no guardo rencores.

No me gusta hacer un comentario de ninguna manera (sobre las acusaciones contra McMahon) porque no estuve allí y no tengo idea. No estuve allí, nunca estuve con Vince McMahon ni de fiesta con él. No puedo decir nada que no sepa con certeza. ¿Escuché algunas cosas? Sí, pero es un rumor.»

