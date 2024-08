Titán: «No me interesa lo que quiera Robbie X»

El luchador inglés Robbie X declaró la semana pasada que irá contra Titán para derrotarlo y asegurar su victoria en el evento del 23 de agosto en la Arena México durante el Grand Prix. Estas palabras llegaron al objetivo, y el mexicano respondió: «Me tiene sin cuidado ser el objetivo de Robbie. Estoy preparado y encantado de enfrentar a los demás también».

«Desde que vi a los participantes de este torneo, Robbie X me llamó la atención. Ya había luchado con él en Inglaterra», continuó el mexicano, describiendo al gladiador británico como un luchador muy talentoso y el tipo de adversario que le gusta enfrentar.

Además, Titán reconoció que tiene mucho respeto por varios luchadores, de los cuales se inspira y sacará algunas cosas que les ha aprendido para el Grand Prix.

«Totalmente, admiro a muchos luchadores como Finn Bálor, Davis Richard, PAC y AJ Styles. Me vienen a la mente porque los admiro y trato de copiar su estilo para aplicarlo en mí. Todo mi estilo rudo lo voy a aplicar en este Grand Prix. No me puedo confiar ni de Robbie ni de nadie. Ellos vienen a demostrar de qué están hechos. A Robbie hay que tenerle cuidado porque no se puede confiar; tiene a la gente de su lado y está en casa. Sería un error pensar de otra manera. Hay que defender al país y mantener la mente fría, siempre con respeto. Robbie tiene talento y cualidades que lo hacen destacar entre los extranjeros que vienen, y no podemos confiarnos solo por estar en casa. En mis giras por Japón, Inglaterra y Costa Rica, me preparo aún más«.