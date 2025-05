Titán, monarca universal; Kushida, imparable; Futuro, campeón de los niños y más…

El Consejo Mundial de Lucha Libre cerró el mes de abril con el gran festejo de los 69 años de la Arena México, donde hubo combates muy interesantes e iniciará el nuevo mes con grandes eventos, todo ello resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Esta fue una semana de gran actividad, y con el Aniversario del Monumental Coso de la Colonia de los Doctores, se dio el arribo de varias estrellas de la MLW, que tendrán una serie de presentaciones en las sedes del CMLL, culminando el primer viernes de mayo con la batalla entre el CMLL y MLW.

También culminó el torneo para determinar al Campeón Universal 2025, donde Titán se alzó como el vencedor. Además, la función dominical y la de martes se dedicaron a los pequeños aficionados, que vieron a Futuro coronarse como Campeón de los Niños.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 25/abril/2025 – 69 Aniversario de la Arena México

AEW se llevó la victoria cuando Lady Frost y Billie Starkz (quien hizo su debut en la Arena México) dieron cuenta de Las Infernales (Zeuxis y Dark Silueta).

Con una poderosa lanza sobre Stigma, Titán fue el primer clasificado a la final por el Campeonato Universal CMLL 2025. Mephisto ya había sido eliminado por Stigma.

Esfinge fue el vencedor del segundo triangular tras dar cuenta de Niebla Roja, que derrotó a Akuma.

Ángel de Oro fue el último gladiador sembrado en la final del Campeonato Universal CMLL 2025. Flip Gordon quedó y El Luchador de 24 Kilates derrotó a Euforia.

Daniel Aceves hizo la entrega de la «Copa Bobby Bonales» a los ganadores de 2025: Don Sr. Salvador Lutteroth Camou, Atlantis Jr; El Halcón; Zeuxis y Pequeño Olímpico.

Último Guerrero fue derrotado por Kushida en el encuentro semifinal entre el CMLL contra MLW.

En la gran estelar, Titán se convirtió en el Campeón Universal 2025. Esfinge quedó fuera y Ángel de Oro fue rendido con una de sus llaves favoritas por El Inmortal, La Campana.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Billie Starkz y Lady Frost vencieron a Dark Silueta y (7:04).

2) Campeonato Universal CMLL 2025 – Semifinal 1: Titán venció a Stigma y Mephisto (6:54). Stigma venció a Mephisto en 6:40 y Titan lo pisoteó dos veces poco después.

3) Campeonato Universal CMLL 2025 – Semifinal 2: Esfinge venció a Akuma y Niebla Roja (15:45). Niebla Roja sometió a Akuma (11:34), Esfinge venció a Niebla Roja.

4) Campeonato Universal CMLL 2025 – Semifinal 3: Ángel de Oro venció a Flip Gordo y Euforia (11:05). Euforia venció a Flip Gordon, y Angel de Oro venció a Euforia

Entrega de premio «Copa Bobby Bonales 2025»- Pequeño Olimpico, El Halcon, Atlantis Jr., Zeuxis y Salvador Lutteroth Camou

5) Mano a Mano Especial: Kushida venció a Último Guerrero (15:50).

6) Campeonato Universal CMLL 2025 – Final: Titán venció a Esfinge y Ángel de Oro (13:45). Angel de Oro venció a Esfinge en 8:15, entonces Titan revirtió la campana en una mecedora para ganar.

• Sábado de Arena México – 26/abril/2024

La polémica invadió el cuadrilátero de la Arena Coliseo cuando Dark Magic intentó derrotar con trampa a Fuego en el Match Relámpago ante la mirada del réferi. Al final, el duelo terminó en empate.

En el duelo de Amazonas de CMLL contra AEW, La Jarochita y Zeuxis se olvidaron por un día de su rivalidad para propinarle la derrota a Lady Frost y Billie Starkz en el evento especial de la noche.

Los japoneses Kushida, Okumura y Yutani se apoderaron de la victoria en una contienda semifinal de lujo donde vencieron a Los Dragones (Rojo Jr., De Fuego y Legendario).

En en duelo estelar, Atlantis Jr., Esfinge y Star Jr. superaron la feroz aduana que representaron Volador Jr., Zandokan Jr. y El Valiente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Full Metal y Pequeño Polvora (11:26)

2) Match Relámpago: Fuego empató con Dark Magic

3) Dulce Gardenia, Volcano, Xelhua venció a Cancerbero, Luciferno, Virus (19:58).

4) La Jarochita y Zeuxis venció a Billie Starkz y Lady Frost (11:20).

5) Kushida, Okumura, Yutani vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. (13:51).

6) Atlantis Jr., Esfinge, Star Jr. venció a Valiente, Volador Jr., Zandokan Jr. (17:35).

• Domingo Familiar de Arena México – 27/abril/2025 – Celebración del Día del Niño

Kemalito y Chamuel fueron derrotados por Kemonito y Duende Blanco en el inicio de las festividades del Día del Niño en la Arena México.

Lady Frost recurrió a la lucha aérea para escabullirse y derrotar a Skadi en un mano a mano de CMLL contra AEW.

Futuro logró derrotar a su gran aliado, Max Star, convirtiéndose en el Campeón de los Niños 2025 en un emocionante desenlace de este torneo.

Kushida fue un aliado perfecto para Okumura y Yutani, que obtuvieron una nueva victoria en la Arena México al dar cuenta de Flip Gordon, Dragon Rojo Jr. y el Campeón Universal del CMLL, Titán.

Místico reapareció con la victoria. Máscara Dorada y Neón lo acompañaron en su triunfo ante Los Depredadores.

LOS RESULTADOS COMPLETOS

1) Duende Blanco y KeMonito vencieron a Chamuel y KeMalito (10:59).

2) Lady Frost venció a Skadi (7:06).

3) Torneo Embajador de los Niños: Futuro venció a Rayo Metálico, Valiente Jr., Fugaz, Fuego, Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Max Star (22:41). Orden de eliminación: Fuego (por Fugaz, 10:56), Rayo Metalico (por Valiente Jr., 12:14), Dragon de Fuego (Max Star, 13:46), Valiente Jr. (por Legendario, 14:50), Legendario (15:30, por Futuro, 15:39), y a Max Star (por Futuro, 22:41) quedando Futuro como nuevo campeón de los niños.

4) Kushida, Okumura, Yutani vencieron a Dragón Rojo Jr., Flip Gordon, Titán (18:26).

5) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Magnus, Rugido, Volador Jr. (18:27).

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 28/abril/2025

India Sioux y La Jarochita han logrado formar una cofradía poderosa capaz de vencer a Reyna Isis y Sanely.

Las Bestias del Diablo aniquilaron a los experimentados Felino y Rey Bucanero, que hicieron tercia con Felino Jr.

Okumura y Yutani mantuvieron su racha invicta con el apoyo de Kushida llevándose la victoria en El Templo del Dolor.

El acoplamiento entre Los Hermanos Chávez y Hechicero fue prácticamente perfecto y derrotaron a Los Guerreros Laguneros.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio y Rostro de Acero vencieron a Angelito y Galaxy

2) Match Relámpago: Robin venció a Rey Samuray (8:22).

3) India Sioux y La Jarochita venció a Reyna Isis y Sanely

4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a Felino, Felino Jr., Rey Bucanero

5) Kushida, Okumura, Yutani vencieron a Atlantis, Flip Gordon, Star Jr.

6) Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero

• Martes de Arena México – 29/abril/2025 – Festejo del Día del Niño

La locura se desató en la Arena México, ya que Kemonito y Kemalito se mostraron como una pareja incomparable y le propinaron la derrota a Duende Blanco y Tengu en una espectacular contienda de Microestrellas.

Aunque lucieron en grande como equipo, Felino Jr., El Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde fueron superados por Blue Panther Jr., Brillante Jr. y el Hijo del Pantera en el evento especial de la noche.

La gran tercia de Campeones de los Niños se alzaron con la victoria cuando Futuro dio cuenta de la teracia completada por el Hijo del Villano III, Crixus y Kráneo en el choque semifinal de esta noche.

Zandokan Jr. se despojó de su máscara para triunfar junto a Difunto y Barboza en un encuentro estelar donde enfrentaron a Titán, Blue Panther y Atlantis Jr., quien fue descalificado de forma injusta. Luego el Galeón Fantasma se lanzó sobre Atlantis Jr., lo tundió a golpes y le quitaron su máscara.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Torneo Cibernético de Pequeños Estrellas: Aéreo, Angelito, Galaxy, Shockercito vencieron a Full Metal, Mercurio, Pequeño Olímpico, Pequeño Polvora

Pequeño Olimpico reemplazó a Pierrothito. Orden de Eliminación: Full Metal (via Angelito, 13:32), Aereo (Peq. Olimpico, 14:46), Peq. Polvora (Shockercito, 15:25), Angelito (via Mercurio, 16:44), Peq. Olimpico (via Shockercito, 17:29), Mercurio (via Shockercito, 21:20), Shockercito (via Galaxy, 24:08)

2) Relevos Increíbles: KeMalito y KeMonito derrotaron a Duende Blanco y Tengu (12:45).

3) Blue Panther Jr., Brillante Jr., Hijo del Pantera vencieron a El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. (17:43)

4) Futuro, Neón, Volcano vencieron a Crixus, Hijo del Villano III, Kráneo (15:58)

5) Barboza, Difunto, Zandokan Jr. vencieron a Atlantis Jr., Blue Panther, Titán (17:39). Straight falls. Zandokan tossed his mask to Atlantis, setting up a singles match between them next week

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 29/abril/2025

Trepidante encuentro femenil en este Martes de Glamour, finalizando con la victoria de La Catalina, Jarochita y Nexy sobre Zeuxis, Hera y Olympia.

Duelo de destreza y juventud, donde los Calavera Jr. l y ll sacaron el colmillo y junto a Prince Drago derrotaron a Los Magníficos (Fantástico, Adrenalina y Astro Oriental).

Último Guerrero, Bárbaro Cavernario y Dulce Gardenia emergen victoriosos en la lucha estelar contra Volador Jr., Rugido y Star Black.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Torneo Cibernético: Temerario venció a Obek, Último Ángel, Mandala, Abigor la Pesadilla, Amenaza Negra Jr., Logan, Cowboy

2) La Catalina, La Jarochita, Nexy vencieron a Hera, Olympia, Zeuxis

3) Black Boy, Infierno, Shezmu vencieron a Draego, Makará, Persa

4) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Prince Drago vencieron a Adrenalina, Astro Oriental, Fantástico

5) Kushida, Okumura, Yutani vencieron a Furia Roja, Guerrero de la Muerte, Ráfaga

6) Relevos Increíbles: Bárbaro Cavernario, Dulce Gardenia, Último Guerrero vencieron a Rugido, Star Black, Volador Jr.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 02/mayo/2025



– Sábado de Arena Coliseo – 03/mayo/2025

– Domingo Familiar de Arena México – 04/mayo/2025

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 05/mayo/2025



– Martes de Arena México – 06/mayo/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 06/mayo/2025