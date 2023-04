Titán, el representante mexicano en BOSJ 2023 de NJPW

La edición 30 de Best of the Super Jr. de NJPW ya fue anunciada y entre los participantes estará un mexicano: Titán.

La empresa nipona dio a conocer los Bloques en los que participaran los 20 luchadores que buscan este año llevarse la gloria.

Como ya se reportó antes en SUPERLUCHAS, habrá viejos conocidos y algunos nuevos estarán haciendo su debut. Cabe resaltar que en esta ocasión hay un número bastante considerable de no japoneses, con un total de nueve extranjeros.

Este torneo tendrá 12 jornadas entre el 12 de mayo y el 28 del mismo mes.

► Titán, el representante del CMLL

La calidad mostrada en el cuadrilátero, han hecho que Titán sea una vez más llamado a esta justa, siendo su cuarta participación. Buscando en esta ocasión poder superar las expectativas y por qué no, quedarse con el torneo.

Titán estará en el Bloque A, donde tendrá interesantes combates. A continuación te presentamos los grupos:

Grupo A:

– KUSHIDA

– Ryusuke Taguchi

– Lio Rush

– DOUKI

– Hiromu Takahashi

– Titán

– TJP

– Taiji Ishimori

– SHO

– Mike Baily

Grupo B:

– El Desperado

– YOH

– Master Wato

– Kevin Knight

– Yoshinobu Kanemaru

– BUSHI

– Robbie Eagles

– Francesco Akira

– Dan Moloney

– Clark Connors

Cabe recordar que los participantes de cada grupo, tendrán que enfrentar al resto de los integrantes del bloque. El que más puntos acumule de cada sector pasará a la final del torneo.