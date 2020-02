Sabatino «Sabby» Piscitelli, mejor conocido como Tino Sabbatelli, no tuvo carrera como luchador previa a NXT. Firmó su contrato con WWE en 2014 después de una carrera como jugador de la NFL; una carrera durante la cual pasó por equipos como los Bucaneros de Tampa Bay y los Jefes de Kansas City.

En la marca amarilla llamó la atención ocasionalmente, en algunos momentos de su alianza con Riddick Moss, actual Campeó 24/7. Pero nunca lo hizo demasiado hasta que finalmente se lesionó de gravedad en 2018. Tan grave fue la lesión que en este lapso de tiempo se ha estado hablando de que no podría volver nunca a los encordados.

► Tino Sabbatelli vuelve al ring de NXT

Pero entonces hace unos días nos sorprendió a todos con varias publicaciones en redes sociales insinuando su retorno a la acción; aunque también cabía pensar entonces que estaba hablando de ser representante o comentarista. Pero no, ahora confirmamos que no va a realizar ninguno de esos roles, al menos por ahora. Sabbatelli estará esta noche en el evento no televisado de NXT en Tampa para hacer su regreso.

@TinoSabbatelli returns to #NXTTampa this Friday, February 14th. Get your tickets at https://t.co/eOKc3pOibe and catch all the action! pic.twitter.com/uvIgR1L7Dp — Kat Marino (@KatMarinoNXT) February 13, 2020

Es una gran alegría para este luchador que ha tenido que pasar dos años fuera de acción sin saber si podría volver a luchar. Podrá hacerlo, podrá retomar su carrera e intentar convertirse en una estrella importante. Esperemos que las lesiones lo respeten a partir de ahora.

Todavía no se sabe quien será su oponente, pero entendemos que no será un luchador importante de la marca amarilla. Quizá no sea un squash pero probablemente la emrpesa quiera presentar de nuevo a Sabbatelli en un combate donde pueda lucir de la mejor forma posible. Pero veremos lo que ocurre dentro de unas horas. NXT no estará filmando pero muchos fanáticos sí por lo que antes o después tendremos imágenes del regreso de Sabbatelli.

Esperamos además saber en las próximas semanas o meses cuando podría volver a la televisión.