Hace unas horas confirmamos el regreso a los encordados de Tino Sabbatelli, un luchador que no sabemos si ha llamado más la atención hasta ahora por lo que ha hecho en NXT antes de lesionarse de gravedad, teniendo que pasar dos años fuera de acción, o por su antigua relación con Mandy Rose. Pero el caso es que este ex jugador de la NFL ha sido dado de alta para retomar su carrera en WWE.

► Tino Sabbatelli regresa a NXT

Lamentablemente, tenemos que decir que en el primer evento no televisado en que participa desde 2018 no tuvo un combate. Nos hubiera gustado verlo, saber si tiene armas nuevas, comprobar que se encuentra bien físicamente. Pero no. Sabbatelli sí apareció en el encordado de NXT Tampa pero lo hizo para realizar una promo con la que buscó asentar las bases de lo que será su carrera a partir de ahora.

Después de recibir una calurosa bienvenida por parte de la fanaticada presente en la arena, el luchador pasó a decir que ninguno de sus compañeros en el elenco de la marca amarilla se preocupó por él mientras estaba fuera. Pero está bien, porque todos son «una basura» y ninguno puede competir con él ni con su «curriculum en ESPN». Sabbatelli afirmó que es el atleta de más nivel de toda la marca y que está de vuelta.

Una vez más, nos hubiera gustado verlo competir, pero no ha sido una mala forma de presentarse. Para quienes no lo conozcan, este es Tino Sabbatelli.

Ahora que está totalmente recuperado es también un buen momento para echar la vista atrás y recordar uno de sus combates pasados. Es interesante porque además de ver un poco cómo se desenvuelve en el encordado contra un luchador con un enorme talento como Apollo Crews, vemos sus carencias. Y no sólo eso, sino también los consejos que recibe de Matt Bloom para continuar evolucionando.