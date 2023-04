Timothy Thatcher debutará en Limitless Wrestling

Limitless Wrestling, sigue dando forma a su evento “Winds Of Change”. La empresa independiente acaba de anunciar un nuevo combate para el evento que se celebrará el 20 de mayo 2023 desde Yarmouth, Maine.

TIMOTHY THATCHER makes his Limitless Wrestling debut at #WindsOfChange on May 20th in Yarmouth, ME!

🎟 Tickets go on sale TOMORROW @ 7PM on https://t.co/9qmyS3UfeJ!

✅ RSVP: https://t.co/ew0MdopphY pic.twitter.com/hSPmn0w7th

— Limitless Wrestling (@LWMaine) April 11, 2023