Timothée Chalamet: «WWE fue una guía para mí»

El actor Timothée Chalamet sorprendió recientemente al hablar abiertamente de su pasión por la lucha libre profesional y WWE, una disciplina que, según él mismo, marcó su juventud y tuvo un impacto directo en su forma de entender la actuación y el storytelling. Lo hizo durante una reciente conversación con la también estrella de Hollywood Matthew McConaughey que se hizo viral por comentarios de Chalamet sobre el ballet y la ópera camino a los Premios Óscar 2026 donde finalmente no salió como «Mejor Actor» por Marty Supreme. Anteriormente, Tony Khan, presidente de AEW, dijo que Chalamet tendría éxito como luchador.

► Timothée Chalamet ama la lucha libre

Su relación con la lucha libre

“La lucha libre profesional para mí fue una especie de guía cuando estaba creciendo, porque yo quería ser atleta, pero no tenía la habilidad, ni el cuerpo, ni el físico, ni la velocidad… y la actuación realmente no era mi sueño principal.”

WWE como mezcla de deporte y espectáculo

“La WWE y la lucha libre profesional estaban en un punto intermedio. Era como ver a titanes del deporte, tanto hombres como mujeres, pero con espectáculo y narrativa. Está planeado, está guionizado, es ‘falso’, como dice la gente… pero los golpes son reales, los moretones son reales.”

Influencia directa en su carrera

“La lucha libre profesional y la WWE han sido enormemente influyentes para mí.”

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La lucha libre como narrativa

“Es casi como el teatro griego, los arquetipos que representan estos personajes. La lucha libre… todo lo que representa es storytelling profundamente arquetípico. Es como una guerra de mundos.”

Personajes y estética

“Me encantaba un luchador como The Boogeyman. Era un arquetipo totalmente pesadillesco.”

Impacto emocional y nostalgia

“Cuando escucho clips antiguos de WWE o la música de entrada de luchadores como Sabu… eso se me queda grabado. Dicen que cuando eres adolescente las cosas se te quedan marcadas para siempre, y eso es totalmente cierto.”

Experiencia como fan

“Fui a Survivor Series cuando tenía 14 o 15 años. Fui solo, con una sola entrada. Entré al Madison Square Garden y escuché la música de Booker T… y el ambiente era increíble.”

WWE como fenómeno cultural

“Siento que es algo del pueblo. No importa lo ‘cheesy’ que suene, pero realmente es algo muy conectado con la gente. No hay nada como la WWE: las entradas, la atmósfera, todo.”

Reflexión final sobre la lucha libre

“No es algo pretencioso, no depende de planos cinematográficos ni nada de eso, pero llega a algo muy profundo.”