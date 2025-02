Timothée Chalamet tendría éxito en la lucha, imagina Tony Khan

El presidente de AEW, Tony Khan, aborda una variedad de temas: Timothée Chalamet en la lucha libre, que películas tiene pendientes, qué come fuera de casa… Todo ello en una reciente entrevista con TV Insider en la que también responde a las críticas que está habiendo por el «cambio» de Grand Slam: Australia de PPV a show de TV.

AEW’s @TonyKhan Interview: His Love of Soapy TV, Why Timothée Chalamet Would Be a Great Wrestler (Exclusive) @tvinsider https://t.co/hw0ZfcQofD — All Elite Wrestling (@AEW) February 5, 2025

– Películas pendientes

«Recientemente vi las películas de Dune en Max y me parecieron absolutamente fantásticas. Nunca había visto Dune ni leído los libros. Ahora estoy interesado en aprender más y leerlos. Me parecieron dos películas increíbles. También he empezado a ver la serie Dune: Prophecy y estoy emocionado por verla en Max, que es mi plataforma favorita para ver televisión. Es una gran ventaja que AEW también esté en este servicio de streaming».

– ¿Timothée Chalamet en la lucha libre profesional?

«Esa es una pregunta fascinante. Ese tipo siempre sorprende a la gente. Apareció en ESPN College GameDay para hablar de fútbol americano universitario. Antes de su aparición, muchos fanáticos del fútbol que conozco dudaban si sería el presentador adecuado para ESPN College GameDay y cuestionaban su conocimiento del fútbol universitario. Sin embargo, tuvo ideas muy interesantes y fue un presentador muy informado y entretenido, con buenos análisis sobre los partidos de ese día. Creo que impresionó a muchos fanáticos del fútbol. Me imagino que si cubriera lucha libre o hablara sobre ella, probablemente haría un gran trabajo. Por lo que he visto, es excelente en lo que hace. Es increíblemente talentoso y realmente impresionante. Así que supongo que le iría muy bien en el ring, como en todo lo que hace«.

– Placer culpable en el tema series

«Hace unos años volví a ver todos los episodios de la serie original de Dynasty, con Joan Collins y John Forsythe. Es tremenda. Qué gran serie. Definitivamente es un placer culposo. Pienso en la Dynasty original, Melrose Place… No hace falta ponerme en un detector de mentiras de Seinfeld para que admita que veo Melrose Place. Lo admitiré. Creo que la Beverly Hills, 90210 original es una gran serie. Pero mi placer culposo definitivo en televisión es la Dynasty de los años 80″.

– La comida habitual fuera de casa

«Mi comida estándar cuando estoy de viaje es un bistec término medio y brócoli al vapor. Suelo comer eso un par de veces por semana cuando estoy de gira, generalmente la noche de Dynamite y Collision«.

– No sale de casa sin…

«Cuando salgo de casa para la lucha libre o el fútbol, siempre llevo un libro. Es como un registro con muchas notas e ideas que he recopilado y organizado a lo largo del tiempo sobre la NFL, la Premier League y AEW. Siempre que viajo por fútbol o lucha, trato de llevar ese libro conmigo. Si no lo llevo, tomo notas en otro lugar y luego las agrego al libro».

– Música favorita

«Recientemente conseguimos algunas de mis canciones favoritas para AEW. Welcome to the Jungle fue el tema de AEW Worlds End y November Rain fue el tema de AEW Full Gear. Hemos tenido una gran colaboración con Guns N’ Roses, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Estuve realmente emocionado por la oportunidad de tener música de Guns N’ Roses en AEW».