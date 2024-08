Luther, el mayordomo de la Campeona Mundial de AEW, «Timeless» Toni Storm, fue víctima también de la brutal traición de «The Glamour» Mariah May. Pocos minutos después de proclamarse como ganadora de la Copa de la Fundación Owen Hart, durante el episodio de Dynamite del 10 de julio, la retadora al título se volvió contra la que hasta entonces había sido su mentora y contra quien también la había servido, al que lanzó sobre una mesa de madera. Ha pasado un mes y este todavía no ha vuelto a la programación.

THE WHOLE TIME?! Mariah May seems OVERLY excited to be facing her mentor #AEW Women’s World Champion «Timeless» Toni Storm at #AEWAllIn! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@MariahMayX | #TimelessToniStorm | @WillowWrestles pic.twitter.com/EjXp931YZw — All Elite Wrestling (@AEW) July 11, 2024

► ¿Cómo está Luther?

Por ello, mientras participaba en un evento virtual de firma de autógrafos en Highspots Superstore, le preguntaron a Toni Storm por la situación de Luther:

“Todo este dinero será destinado a mi mayordomo, Luther, quien actualmente está pasando por algún tipo de cirugía de trasplante después de su terrible caída del escenario hace algún tiempo. No lo he visitado en mucho tiempo, pero esto es todo para él. He oído que fue una cirugía de trasplante horrible, terrible, por la que Luther tuvo que pasar. Realmente ha estado pasando por momentos difíciles. No sé qué tipo de trasplante es. Podría ser cualquier cosa»..

La campeona reiteró más tarde que su mayordomo tuvo la cirugía, pero que no estaba segura de qué tipo de procedimiento se trataba, ya que no se le ocurrió preguntar. También expresó su esperanza de que Luther pudiera cocinarle una fiesta de langosta pronto. Tendremos que seguir esperando a que regrese a AEW TV.

¿Toni Storm defenderá el Campeonato Mundial de AEW en All In o lo perderá con Mariah May?