Nia Jax ganó la final del torneo Queen of the Ring contra Lyra Valkyria en el espectáculo King and Queen of the Ring que se llevó a cabo en Arabia Saudita. Previamente, Jax había derrotado a Naomi, Jade Cargill (por descalificación) y Bianca Belair para poder avanzar a las instancias finales.

► Tiffany Stratton está orgullosa de Nia Jax

Nia Jax puede tener muchos cínicos y escépticos dentro del Universo WWE, pero Tiffany Stratton no es uno de ellos, ya que dijo que la flamante Reina del Ring merece ese premio y afirmó durante una entrevista reciente en Battleground Podcast que está feliz por su colega. La ex Campeona WWE también habló sobre cómo Jax la ayudó durante su transición desde NXT al elenco principal, especialmente antes de Elimination Chamber, donde se destacó.

«Estoy muy feliz por Nia. De hecho, es una de mis buenas amigas. Y sí, creo que se lo merece todo y desafortunadamente no era mi momento»

«Luché con Michin y eso fue en el show en vivo, y eso fue genial. Luego luché con Bianca, desafortunadamente, no gané. Sin embargo, sí me enfrenté cara a cara con la campeona en parejas. Me enfrenté cara a cara con una ex campeona, así que creo que eso en sí mismo es un gran paso para mí».

Recordemos que Tiffany Stratton también estuvo en el torneo de Queen of the Ring y ganó su lucha de primera ronda contra Michin, aunque perdió en cuartos de final ante Belair, quien luego fue derrotada por el eventual monarca Nia Jax en las semifinales.