Con potestad para elegir título por el que luchar en WrestleMania 41 tras salir ganadora del Royal Rumble femenil, Charlotte Flair quiso crear expectación. La vimos en todas las marcas, encarando a las principales campeonas, e incluso sugiriendo que hasta 24 horas antes de «The Showcase of the Inmortals» no haría pública su decisión. Pero finalmente nos ahorraremos la espera.

Anoche, durante SmackDown, Flair dejó claro que buscará el Campeonato Femenil WWE que porta Tiffany Stratton.

Por el bien de la lucha libre, la monarca retuvo dicha correa ante Nia Jax, aunque como consecuencia de que Candice LeRae interfiriera, quien junto a la samoana lanzó un ataque sobre ella y sobre Trish Stratus, veterana situada entre el público que quiso equilibrar la balanza sin éxito.

Stratton quedó maltrecha, y fue entonces cuando Flair hizo acto de presencia, subió al ring, tomó asiento y pronunció las palabras mágicas: «La reina te elige a ti».

Véase, ahora la lucha de seis gladiadoras dentro de la Cámara de Eliminación sólo permitirá a su vencedora retar por un cetro, el Campeonato Mundial Femenil WWE que ostenta Rhea Ripley.

► Cartel provisional de WrestleMania 41

Con este añadido, pulsamos F5 sobre la estampa que presentará WrestleMania 41, a celebrarse los días 19 y 20 de abril desde el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Gunther (c) vs. Jey Uso

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair

CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes (c) vs. ganador de la lucha varonil en la Cámara de Eliminación

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Rhea Ripley (c) vs. ganadora de la lucha femenil en la Cámara de Eliminación