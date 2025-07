Tiffany Stratton venció y retuvo ante Trish Stratus

Esta noche, durante la cuarta lucha del evento premium WWE Evolution 2 2025, vimos cómo la talentosa y querida Tiffany Stratton, logró vencer a la también querida luchadora y Miembro del Salón de la Fama WWE, Trish Stratus, en una buena lucha para retener el Campeonato Femenil WWE.

Trish Stratus inició el combate con una toma de cuello seguida de un derribe, pero Tiffany Stratton la revirtió con una llave y una tijera al cuello en la lona. Stratus escapó y aplicó una llave al brazo, que Stratton rompió antes de recibir una derribada de brazo.

► Así fue la victoria de Tiffany Stratton ante Trish Stratus en WWE Evolution 2 2025

Ambas fueron a las cuerdas y Stratton conectó unas patadas voladoras, seguida de un hip attack en la espalda de Stratus. Intentó la cobertura, pero Trish se zafó. Tiffany continuó con un supléx y arrastró a Trish hasta la ceja del ring.

Al intentar levantarla, Trish la sorprendió con una tijera a la pierna que hizo caer a Stratton desde la ceja hasta el suelo. Luego, Stratus la estrelló contra la barricada, provocando cánticos de “You still got it!”. Stratus la devolvió al ring y conectó un rompe espinas dorsal para una cuenta de dos.

Stratus subió al segundo tensor y aplicó un DDT Tornado, pero Stratton resistió la cobertura. Trish siguió con varios raquetazos al pecho, hasta que Stratton esquivó uno y respondió con un golpe propio.

Ambas intercambiaron derechazos hasta que Stratton derribó a Trish con una patada en la esquina y luego ejecutó un codazo giratorio. Tiffany levantó a Trish y la dejó caer con un supléx sobre las rodillas.

Stratton subió a lo alto y conectó un Swanton Bomb, pero Stratus volvió a resistir. Tiffany volvió a subir, pero Trish la interceptó con golpes y la lanzó contra la lona, seguido de una patada a la cabeza.

Trish buscó el Stratusfaction, pero Stratton lo bloqueó. Tiffany respondió con un sentón bombazo, luego intentó el Prettiest Moonsault Ever, pero Trish alzó las rodillas para defenderse.

Trish logró conectar ahora sí el Stratusfaction y fue por la cuenta, pero Stratton resistió. Stratus entonces subió a la tercera cuerda para un moonsault, pero esta vez fue Stratton quien levantó las rodillas.

Stratton conectó una patada a la cabeza, luego un Alabama Slam, y finalmente ejecutó el Prettiest Moonsault Ever para llevarse la victoria. Tras el combate, Tiffany Stratton se retiró celebrando rumbo a la rampa, mientras Trish Stratus tuvo su momento con el público, subió a las cuerdas y celebró junto a los fans.