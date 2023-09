Tiffany Stratton valora su combate contra Becky Lynch

Becky Lynch es la nueva Campeona NXT, ya que destronó la semana pasada a Tiffany Stratton, logrando por primera vez en su carrera este título y tras un combate en el que ambas se lucieron de buena manera en una acción de ida y vuelta contra «The Man» antes de finalmente sucumbir al Manhandle Slam.

► Tiffany Stratton cree que su combate contra Becky Lynch la revalorizó

Durante una entrevista reciente en Ringer’s Masked Man Show, se le preguntó a Tiffany Stratton sobre su experiencia trabajando con Becky Lynch durante las últimas semanas y la ex Campeona NXT declaró que demostró en aquel encuentro que podía estar con una de los mejores en el negocio.

“Han sido dos semanas de locura. Tuve que luchar con Becky el martes, sábado y domingo, estuve en los eventos en vivo y regresé a trabajar el martes por televisión. Definitivamente siento que he aprendido mucho en las últimas dos o tres semanas. Siento que he crecido como luchadora, como intérprete, a un ritmo muy rápido. No sólo a lo largo de los dos años, sino en los últimos meses. Agradezco a Becky por eso. Con solo tener ese combate con Becky, siento que les demostré a todos y a mí misma que puedo estar con una de los mejores de todos los tiempos”.

Becky Lynch defenderá su Campeonato Femenil NXT contra Tiffany Stratton en una lucha de Reglas Extremas en NXT No Mercy el 30 de septiembre. Evidentemente, Stratton buscará desquitarse de The Man y reconquistar el título, aprovechando la frenética experiencia que ha acumulado en estas últimas semanas.