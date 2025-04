WrestleMania 41 va a ser el punto culminante, que no el broche de oro, de la recién nacida rivalidad de Tiffany Stratton y Charlotte Flair en un combate por el Campeonato Femenil WWE.

No el broche de oro porque, si bien lo que están haciendo las dos luchadoras está siendo celebrado por los fanáticos, apenas están comenzando su historia en la WWE. Y la de «Tiffy».

«Sí, por supuesto que escuché todo el ruido. Twitter no me permitió no escucharlo. Pero felicitaciones a Charlotte, una veterana con 15 años de carrera que sepultó a una novata en una entrevista. Espero que haya conseguido todo el tiempo en pantalla que tan desesperadamente necesita, porque claramente lo necesita más que yo. Así que, de cara a WrestleMania, sigo enfocada en vencerla. Y si llegara a pasar que Charlotte me gana, ¿sabes qué? Yo tengo otro WrestleMania. Al menos diez más. Por lo menos.

No sé si fue una prueba. Siento que hubo un poco de interrupciones y que no me dejó decir nada de lo que quería decir. Así que no lo llamaría una prueba. Diría que fue más bien una veterana grande y mala imponiéndose.

Una derrota no me afectaría a largo plazo. Creo que sería un momento para reflexionar y volver al tablero, ver qué necesito mejorar. Pero no creo que me afecte en el futuro.

Tengo, como dije, al menos diez años más por delante. De hecho, podría ser algo bueno, porque llevo apenas un año en SmackDown y no quiero lograr demasiado demasiado pronto, al punto de volverme aburrida. Siento que si arrasas en SmackDown o Raw y ganas un título muy rápido, puedes volverte aburrida si no tienes una buena historia detrás. Así que esto podría ser algo distinto para mí si pierdo. Y otra vez, volver al tablero y ver qué necesito mejorar», comenta Tiffany en Gorilla Position.