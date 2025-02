Tiffany Stratton: «Soy mucho mejor que Logan Paul»

En una reciente interacción -y extraña teniendo en cuenta que ella tiene mucha más experiencia que él en la compañía- en el backstage de WWE, Logan Paul se ofreció a enseñar a Tiffany Stratton. «Si alguna vez quieres que te enseñe algo, házmelo saber», le dijo el caradura.

► Mucho mejor

Pero la Campeona WWE no está interesada en recibir ninguna clase del ex Campeón de Estados Unidos, como pone en claro en una reciente entrevista en Grind City Media:

«Creo que lo escuché decir que estaba coqueteando con él. No, no, no. Yo no estaba coqueteando con él.»

«El tipo se me acercó y me dijo que podía enseñarme algo porque se veía a sí mismo en mí, lo cual es una completa tontería. Siento que soy mucho mejor que Logan Paul.»

«Él puede tener todas sus cámaras lujosas y sus movimientos llamativos y todo eso, pero definitivamente creo que soy mejor, y no me parezco en nada a ti, Logan Paul.»

Embed from Getty Images

Curiosamente, estos días Tiffany también tuvo sus más y sus menos con otro luchador, Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo. Sucedió después de que este le dedicara estas palabras a un alumon de WWE LFG:

“Quizás empieces a encontrar algo de coraje en ti, porque a nadie le importa si quieres intentar ser el mejor aquí. A nadie le importa, nadie quiere ver a Barbie”.

Y ella contestara así (en un tweet borrado):

“¿Nadie quiere ver a Barbie? Gunther, ¿estamos bien…?”.

Embed from Getty Images