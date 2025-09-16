Tiffany Stratton será baja para WWE NXT Homecoming

Tuvo que afrontar importante reto Tiffany Stratton este pasado viernes en SmackDown. La Campeona WWE puso sobre la mesa su oro ante Jade Cargill, y sólo pudo retenerlo gracias a que ambas agotaron la cuenta de 10 fuera del ring, por lo que no hubo cambio titular.

Victoria ahora sabemos que pírrica para Stratton. WWE ha anunciado que por una lesión indeterminada, la gladiadora no podrá competir hoy en NXT Homecoming, el especial televisivo de la marca dorada donde tenía previsto, junto con Rhea Ripley y Stephanie Vaquer, ir contra Fatal Influence al completo. Su sustituta será Lyra Valkyria.

Durante los últimos días viene compartiéndose en redes sociales la última secuencia del combate entre Stratton y Cargill, y muchos señalan como posible detonante de su presunta dolencia el aterrizaje que efectuó al intentar un Moonsault sobre la ex-AEW.

pic.twitter.com/zoe4FYTHyy — Is this a work or shoot, brother? (@ShootOrWork) September 13, 2025

► Cartel de WWE NXT Homecoming

He aquí el menú actualizado que presenta WWE NXT Homecoming, a emitirse hoy a partir de las 8 pm ET vía The CW. Y recuerden, SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura en directo del show.

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Tyler Breeze

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. The Culling (Izzi Dame y Tatum Paxley)

Rhea Ripley, Stephanie Vaquer y Lyra Valkyria vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx)

#DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. Trick Williams y Carmelo Hayes